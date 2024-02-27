Крынки остаются гиблым местом для россиян: Коваленко рассказал, что там сейчас происходит

Александр Ковалено отметил, что для Путина начало его избирательной кампании, ничем не должно быть омрачено, а вот Крынки ему как кость в горле.

Неделю назад Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о том, что село Крынки на Херсонщине взято под контроль российских оккупационных войск и зачищено. Точнее, если конкретизировать, то это Путин вынудил Шойгу сделать такое заявление, сославшись на доклад генерала Теплинского. Между тем, сегодня 27 февраля, а Крынки как были, так и остаются гиблым местом для россиян, которые туда заходят. Даже тех, что всего на минутку, снять сэлфи с трехцветной тряпкой на руинах.

Об этом написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в Telegram.

"Подразделения 26-го МСП 70-й ОМСД и 337-го ДШП 104-й ДШД продолжают безуспешные штурмы украинского плацдарма, тем самым приближая неизбежный разбор полетов. Очевидно, что для Путина начало его избирательной кампании, ничем не должно быть омрачено. А вот Крынки как кость в горле, причем не первый раз это отмечается. Некоторое время назад он уже отличился своим заявлением по Крынкам, что у россиян там незначительные санитарные потери. Ему это село болит и сверлит", – написал эксперт.

Коваленко отметил, что не за горами зеленка и вот тут самое интересное – кто первый завладеет господством в лесополосах и массивах. "И когда это начнет происходить, кто окажется виноватым? Все правильно. Не Путин. Не Шойгу. А Теплинский, который 20 февраля за столом даже не сидел, но которого сделали оленевод и бледная моль в истории с "зачисткой" Крынок главным козлом отпущения", – подытожил военно-политический обозреватель.

Напомним, оккупанты внезапно ослабили штурм Крынок на Левобережье. России становится все сложнее мотивировать свои войска штурмовать украинский плацдарм в Крынках.