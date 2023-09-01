"Криворукие какие-то": в ГУР показали видео, как российская авиация не могла сбить БПЛА над Крымом

Два вражеских вертолета и самолет за время продолжительной погони так и не смогли сбить украинский беспилотник.

В ГУР Минобороны Украины показали видео, как в районе мыса Тарханкут в Крыму сразу два российских вертолета и один самолет не смогли сбить украинский беспилотник.

Соответствующий ролик выложен в Телеграм-канале украинской военной разведки.

"БПЛА Главного управления разведки все чаще выходят невредимыми не только после встречи с рашистским ПВО, но и при прямом столкновении с вражеской авиацией", – отмечается в заявлении разведки.

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Там опубликовали видео, на котором украинский беспилотник, следующий в районе мыса Тарханкут, преследуют сразу два российских боевых вертолета и один самолет. Несмотря на непрерывный вражеский огонь, беспилотник ГУР вышел невредимым с поля боя и успешно вернулся на базу.

"Криворукие какие-то", – прокомментировал ситуацию оператор БПЛА.

Разведка показала видео, как российская авиация над Крымом не могла сбить украинский БПЛА

Напомним, 24 августа на мысе Тарханкут в Крыму были слышны взрывы, а впоследствии стало известно, что бойцы ГУР провели там спецоперацию. Они прибыли на лодках, высадились на берегу и вступили в бой с российскими оккупантами. Враг понес потери.

По словам секретаря СНБО Алексей Данилова, во время операции военной разведки в Крыму было применено самое современное вооружение.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Путин, как тебе? Украинская разведка зашла в Крым!

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