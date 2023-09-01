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"Криворукие какие-то": в ГУР показали видео, как российская авиация не могла сбить БПЛА над Крымом

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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"Криворукие какие-то": в ГУР показали видео, как российская авиация не могла сбить БПЛА над Крымом

Российский вертолет преследует украинский БПЛА над мысом Тарханкут/Скриншот

Два вражеских вертолета и самолет за время продолжительной погони так и не смогли сбить украинский беспилотник.

В ГУР Минобороны Украины показали видео, как в районе мыса Тарханкут в Крыму сразу два российских вертолета и один самолет не смогли сбить украинский беспилотник.

Соответствующий ролик выложен в Телеграм-канале украинской военной разведки.

"БПЛА Главного управления разведки все чаще выходят невредимыми не только после встречи с рашистским ПВО, но и при прямом столкновении с вражеской авиацией", – отмечается в заявлении разведки.

Там опубликовали видео, на котором украинский беспилотник, следующий в районе мыса Тарханкут, преследуют сразу два российских боевых вертолета и один самолет. Несмотря на непрерывный вражеский огонь, беспилотник ГУР вышел невредимым с поля боя и успешно вернулся на базу.

"Криворукие какие-то", – прокомментировал ситуацию оператор БПЛА.

Разведка показала видео, как российская авиация над Крымом не могла сбить украинский БПЛА

Разведка показала видео, как российская авиация над Крымом не могла сбить украинский БПЛА

Напомним, 24 августа на мысе Тарханкут в Крыму были слышны взрывы, а впоследствии стало известно, что бойцы ГУР провели там спецоперацию. Они прибыли на лодках, высадились на берегу и вступили в бой с российскими оккупантами. Враг понес потери.

По словам секретаря СНБО Алексей Данилова, во время операции военной разведки в Крыму было применено самое современное вооружение.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Путин, как тебе? Украинская разведка зашла в Крым!

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Дата публикации
Просмотры
645
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