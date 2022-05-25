Ксения Мишина вспомнила, как в первый день войны бежала из Борисполя: "Взрывы звучали позади"

Ксения Мишина вспомнила, как в первый день войны бежала из Борисполя: "Взрывы звучали позади"

Украинская актриса Ксения Мишина рассказала, что война застала ее вместе с сыном в Борисполе.

Она хотела поехать на отдых в Дубай, поэтому с Платоном уже была в четыре утра в аэропорту и ждала своего рейса.

Впрочем, он задерживался. Работники говорили, что рейс не отменили, а перенесли. Актриса вместе с сыном сидела и ждала путешествия. Впрочем, через некоторое время Ксения услышала взрывы. Сначала думала, что это были какие-то учения, ни в коем случае не война. Но взрывы все учащались. Вдруг работники аэропорта сказали всем немедленно эвакуироваться.

"Через некоторое время я услышала взрыв где-то издалека. Что я могу подумать? Возможно, какие-то учения. Мы продолжали сидеть. Еще через некоторое время я услышала снова взрыв. Мы продолжали сидеть. Взрывы участились, выбежали работники аэропорта и сказали, что срочная эвакуация. Все люди просто ринулись к двери", – поделилась артистка в интервью Алине Доротюк.

Ксения Мишина и Алина Доротюк

Мишина вспоминает, что все сразу начали бежать, а она все равно не верила, что началась война. Ксении было страшно, они с сыном не могли уехать, ведь машины просто не останавливались. А взрывы продолжали раздаваться.

"Я просто замерла, у меня такой ужас был, неужели это произошло. Мы тоже побежали к выходу и просто бежали по дороге. Это был невероятный холод, минусовая температура, было очень страшно, машины не останавливались. Мы не могли нигде сесть. Все люди просто бежали по дороге, не понимали, что случилось, и взрывы раздавались где-то позади... Это ощущение страшной паники, но я никогда не забуду такой момент, как кто-то выкрикнул: "Смотрите, с нами бежит Ксения Мишина, все хорошо!" — поделилась актриса.

Ксения сумела добраться до Киева, таксист привез ее вместе с сыном домой. Мишина надеялась, что в Борисполе что-то просто произошло, но в новостях услышала, что Россия напала. Актриса сразу же вместе с сыном уехала на запад Украины, где прожила полтора месяца.

Ксения Мишина с сыном / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Сейчас Ксения с Платоном в Бельгии. Там актриса снимается в новом проекте.

Читайте также: