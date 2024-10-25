Кто больше всего снабжает Россию оружием: в СНБО назвали две страны

Россия получает снаряды из Ирана и КНДР, чтобы воевать против Украины.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"70% боеприпасов России поставляют КНДР и Иран. Сама же Россия производит только 30%, применяемых на фронте", — написал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что у Украины есть информация о подготовке на территории России двух военных подразделений из Северной Кореи. По его словам, речь может идти даже о двух бригадах численностью по 6 тысяч человек.

Южная Корея подтвердила отправку войск КНДР в Россию, а у НАТО еще нет доказательств.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что Северная Корея предоставила своих военных и ракеты России в обмен на российские деньги и некоторые технологии.

По сообщениям Института изучения войны, Россия продолжает углублять двусторонние отношения с Ираном и Северной Кореей, получая летальное оружие для использования в войне против Украины.

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