Кто будет осуществлять контроль за перемирием и как это сделать: Зеленский назвал "самый дешевый способ"

Он предположил, что мониторинг выполнения ceasefire (прекращение огня) может помочь Британия, Франция и США.
Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос контроля за прекращением огня и перемирия пока остается открытым. Он подчеркнул, что сначала нужно добиться установления этого пермирья, а потом уже говорить о контроле.
Об этом глава государства сказал на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в Киеве.
"Давайте еще туда дойдем, потому что вы говорите, что нужен мониторинг окончания войны, а мы говорим, что нужен первый шаг, и, в принципе, из-за этого будут встречаться команды — мониторинг прекращения огня", — объяснил Зеленский.
Он напомнил, что РФ постоянно нарушает все договоренности и еще до соглашения об окончании войны постоянно обстреливает Украину и атакует на фронте. Он предположил, что мониторинг выполнения ceasefire (прекращение огня) может помочь Британия, Франция и США.
"Мы должны договориться о ceasefire. И здесь очень важно, кто будет осуществлять мониторинг. И мы говорили с разными нашими коллегами: с Британией, Францией, США – с теми странами, с которыми мы по линии разведок работаем. Это не секрет. Поэтому мы с ними будем говорить об этом мониторинге", – сказал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что "самый дешевый и надежный" способ гарантий безопасности для Украины и мониторинга ceasefire — это вступление в НАТО.
"Там все разработано: как происходит, кто на это смотрит, какая там модальность, как силы применяются в случае агрессии. Я считаю, что это самый понятный формат", — подытожил он.
Ранее президент Зеленский заявил, что Украина не рассматривает возможную миссию от ООН в качестве альтернативы военному иностранному контингенту или гарантиям безопасности после прекращения войны.
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