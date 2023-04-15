Кто бы ни пришел, хуже уже не будет: американский генерал – о преемнике Путина

Сценария распада Российской Федерации или отделение некоторых ее территорий исключать не стоит, к этому следует быть готовыми, отметил Бен Годжес.

Преемник Владимира Путина в должности президента России не сможет переплюнуть нынешнего кремлевского лидера. Кто бы ни пришел к власти в РФ, хуже уже не будет.

Об этом заявил генерал-лейтенант, отставной офицер Сухопутных войск США Бен Годжес в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман.

"Кто бы ни пришел после Путина, хуже уже быть не может. Иногда мы слышим, как люди говорят, что следующий парень может быть еще страшнее. Я в этом сильно сомневаюсь. Он может быть таким же, но я не думаю, что кто-то может переплюнуть Путина с точки зрения утраченных жизней и разрушений", – убежден бывший командующий американскими войсками в Европе.

Годжес отметил, что сценария распада Российской Федерации или отделение некоторых ее территорий исключать не стоит, и к этому следует быть готовыми.

"Будут некоторые республики, которые захотят остаться связанными с Россией, и всегда останется сама Россия, но, с другой стороны, есть Чечня и другие республики, которые не хотят оставаться с Россией и первыми воспользуются шансом после ее поражения", – сказал он.

Годжес предупредил, что Западу следует думать о последствиях массового притока беженцев, о контроле над ядерным оружием и энергетической инфраструктурой.

"США или другие страны не должны пытаться повлиять на распад России. Но мы, безусловно, должны готовиться к последствиям", – сказал американский отставной генерал.

Напомним, российский оппозиционер Геннадий Гудков выразил мнение, что российские власти начинают понемногу готовить население к поражению и капитуляции в войне против Украины. "После таких событий россияне будут разочарованы и даже пропаганда не сможет это изменить", – отметил он.

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