"Кто был тяжело ранен, тот там и остался": боец эмоционально рассказал об обороне Авдеевки и позиции "Зенит"

Почти два года подразделения 110 отдельной механизированной бригады находились в Авдеевке.

Военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Биляк рассказал об атаках россиян на позицию "Зенит", о сложностях ухода с того участка и погибших собратьев в Авдеевке.

В комментарии hromadske боец Виктор Биляк рассказал об обороне Авдеевки и позиции "Зенит".

По словам Биляка, во время обороны города логистика работала, поэтому через Авдеевку в "Зенит" осуществляли поставки. Эту позицию россияне чаще всего обстреливали из минометов, танков, бронированных машин пехоты и дронов-камикадзе.

Виктор Биляк Фото: Instagram/vb31415

"А для нас был большой минус, потому что мы не видели, куда нам идти (из-за плохой видимости — ред.), это не позволяло эффективно передвигаться", — рассказал военный.

По его словам, те бойцы, которым удалось уйти с позиции, были легкоранеными, однако тяжелораненые остались на позиции.

"Мы все могли передвигаться, просто у нас были определенные зацепления, небольшие обломочные ранения. Кто был тяжело ранен, тот прямо там и остался", — рассказал он.

Ранее Биляк рассказывал, что этих тяжелораненых должны были эвакуировать, однако их не смогли вывезти. Военный заметил, что солдатам неизвестно, почему эвакуации не произошло.

Впоследствии узнали о расстреле бойцов, не вышедших из Авдеевки. По его словам, ранее заявляли о шести погибших на позиции "Музей", также есть видео, снятое на территории, защищаемой бойцами 110 бригады — там лежат пять тел.

"Так же по дороге в Авдеевку, пожалуй, еще лежит с десяток наших тел, просто идентифицировать их можно только методом исключения", — подчеркнул Беляк.

Напомним, в Авдеевке, на позиции "Зенит", российские кафиры расстреляли пятеро раненых бойцов ВСУ и еще одного оставшегося с ними военнослужащего. Из-за постоянных обстрелов раненых воинов не было возможности эвакуировать. За ними должна была приехать БМП, но этого не удалось сделать.

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