Кто еще из военнообязанных сможет получить отсрочку от мобилизации: перечень расширили

Изменились критерии определения критически важных предприятий, работников которых можно забронировать и предоставить отсрочку от мобилизации

Минагрополитики расширило критерии определения важных для экономики в области сельского хозяйства предприятий, работников которых можно забронировать.

Таким образом, еще больше военнообязанных смогут получить отсрочку.

Согласно законодательству, забронировать могут чиновников, педагогов, ученых, сотрудников предприятий критической инфраструктуры и организаций, производящих продукцию для Вооруженных Сил Украины. Критерии и порядок, по которым предприятия относят к критически важным, устанавливаются Кабмином. Объемы бронирования военнообязанных, работающих на этих предприятиях, определяют с учетом установленного для фирм и госорганов мобилизационного заказа и необходимости их работы в условиях войны.

Что изменилось в бронировании работников сельского хозяйства

Расширены критерии по площади обрабатывающих угодий. Если раньше можно было бронировать работников хозяйств площадью не менее 1000 га, то согласно приказу от 26 апреля 2023 года — не менее 500 га.

Изменились критерии и размера хозяйств по численности застрахованных работников. Раньше отсрочку от мобилизации предоставляли хозяйствам с количеством застрахованных лиц не менее 50, теперь не менее 20.

Также дополнены новыми кодами классификации виды экономической деятельности (КВЭД), а именно:

производство фармацевтических препаратов и материалов (за ветеринарными препаратами),

деятельность посредников в торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и самолетами,

производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов и напитков, переработка табака.

С 18 апреля 2023 года селекционные компании и поставщики семян овощных и полевых культур также относятся к предприятиям, которые могут бронировать своих военнообязанных работников. Речь идет о:

Предприятиях, являющихся поставщиками семян овощных или полевых культур и представляющие и действующих в интересах субъекта прав по более чем 100 сортам растений в Государственном реестре сортов растений, пригодных для распространения в Украине (что подтверждается доверенностью или договором поручения с субъектом прав) .

Предприятиях, являющихся поставщиком семян овощных или полевых культур и объемов ввоза таких семян в Украину за годовой период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года на более чем 40 миллионов гривен (что подтверждается справкой о ввозе за подписью руководителя предприятия) которой указывается наименование продукции (семена), код УКТ ВЭД, таможенная стоимость, дата и номер таможенной декларации.

Как получить статус критически важного предприятия

Для получения статуса критически важного предприятия необходимо соответствовать трем и более критериям, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №76. После получения статуса критически важного предприятия, учреждения или организации следует подать заявку на бронирование военнообязанных работников.

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