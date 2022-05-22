Кто хочет вернуться – дорога в один конец: оккупанты ввели в Мариуполе новую пропускную систему на въезд и выезд

Кто хочет вернуться – дорога в один конец: оккупанты ввели в Мариуполе новую пропускную систему на въезд и выезд

В Мариуполе и районе российско-оккупационные власти устраивают свои порядки. Оккупанты ввели новую пропускную систему.

Новые правила захватчиков начали действовать с субботы, 21 мая.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Отныне:

для въезда в Мариуполь нужно получить пропуск на автомобили и пассажиров. Срок действия пропуска три дня, но он одноразовый (то есть воспользоваться им можно только один раз). Пропуск выдают в Мангуше и Виноградном в пунктах фильтрации комендатура кафиров. Очередь на получение пропуска расписана вперед на несколько недель.

для выезда из Мариуполя автомобилем требуется пропуск на выезд на авто и пассажиров. Срок и правила действия аналогичны. Пропуск выдают в так называемых райотделах «МВС ДНР».

дла передвижения по Мариупольскому району (без въезда в Мариуполь) также требуется пропуск, который нужно получить в Мангуше. То есть проезд из Мангуша в Ялту (или Урзуф) без пропуска невозможен. Срок и порядок действия аналогичен.

для передвижения в средние Мариуполя между административными районами также требуется пропуск на автомобиле.

"Для тех, кто собирается посетить Мариуполь – помните. Сейчас это дорога в один конец. Для тех, кто собирается покинуть Мариуполь в сторону Запорожья, до открытия официальных коридоров имеете почти считанные дни до полного закрытия проезда в сторону Бердянска", — отметил Андрющенко.

Как сообщалось ранее в горсовете Мариуполя, возродить город в ближайшее время невозможно. Кафиры его уничтожили полностью. Чтобы отстроить его – нужно время и ресурсы.

ТСН собрала истории героев, защищающих Мариуполь от российских оккупантов

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