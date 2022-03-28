"Кто хотел – сдался, кто нет – земля им пухом": российский оккупант об огромных потерях армии РФ

"Кто хотел – сдался, кто нет – земля им пухом": российский оккупант об огромных потерях армии РФ

Российский захватчик рассказал, что с ними были и срочники, только за неделю до начала военных действий подписавшие контракт.

СБУ опубликовала очередное видео допроса российского оккупанта, говорящего сказочку об "учениях" и что он не знал, что едет на войну в Украину.

Видео разместила пресс-служба СБУ.

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Российский "воин" рассказывает, 24 февраля он пересек государственную границу Украины и отправился из Крыма в направлении Гуляйполя Запорожской области. Говорит, что часть его сослуживцев, поняв, что являются участниками войны, а не "спецоперации", намеревались отказаться и уже даже "бумажку сделали. Но старший приехал и сказал, что там войны нет, надо просто проходить".

Вместо этого его подразделение, несмотря на то, что не было на передовой, разгромили украинские защитники: "из 30 приехавших, 9 человек живы остались". Вояка рассказывает, что с ними были и срочники, только за неделю до начала военных действий подписавшие контракт. Тем, кто отказывался воевать, дали 13 лет тюрьмы. Как и все пленники, говорит, что никого не убивал и вообще не умеет пользоваться автоматом.

Насколько правдивы его слова и какой уровень вреда он нанес нашему государству – установят следователи и контрразведчики СБУ.