Кто и чем ударил по Крымскому мосту: в Минобороны РФ выдали невероятную версию

Оккупанты уверяют, что в результате взрывов, раздававшихся на Крымском мосту 12 августа, никто не пострадал.

На незаконном Крымском мосту раздались взрывы. Ситуацию наконец-то прокомментировало российское Министерство обороны.

Свое заявление они обнародовали в Telegram.

Россияне традиционно обвинили во всем "киевский режим" и назвали удар "террористическим". Там заявили, что якобы украинцы ударили ракетой С-200, переделанной в ударную.

"12 августа около 13:00 по киевскому времени киевским режимом была сделана попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переработанной в ударный вариант", — говорится в сообщении.

Следует добавить, что последняя версия ракеты С-200 разработана в конце 1980-х. Она способна лететь максимум на 255 км. В то же время, расстояние до линии фронта от Крымского моста составляет около 300 км.

Оккупанты утверждают, что российская "певео" уничтожила ракету в воздухе.

"Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет", — заявили в Минобороны РФ.

Напомним, в субботу, 12 августа, на Крымском мосту раздались взрывы. Там поднялся густой дым. Подробнее читайте по ссылке.

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