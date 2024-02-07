Кто и при каких обстоятельствах придумал "Призрак Киева": в ВСУ открыли тайну

В ВСУ хотели создать образ мстителя, народного героя, аса, уничтожающего врага. Это было нужно для поднятия боевого духа украинцев и противодействия вражеской пропаганде.

Образ "Призрака Киева" – мифического летчика-аса, сбившего российские самолеты в начале полномасштабного вторжения во время защиты столицы – придумала пресс-служба Сухопутных сил ВСУ, чтобы противостоять российской пропаганде.

Об этом рассказал представитель Сухопутных сил Илья Евлаш в интервью Укринформу.

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"Наша команда придумала "Призрака Киева", во всяком случае, я был в комнате, в начале февраля, как раз во время полномасштабного вторжения. Тогда Сергей Владимирович Череватый предложил, что надо создать образ мстителя, народного героя, олицетворения человека, который является асом и может уничтожать", – вспомнил Евлаш.

По его словам, тогда в Сети гуляло много видео, как наши Воздушные силы, тактическая авиация наносят удары по российским самолетам, сбивая их. А Владимир Фитьо (начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ) предложил назвать его "Призрак Киева".

Это подхватили новости, в частности Национальный марафон, и слухи о "Призраке Киева распространились.

"Первый раз, второй раз мы поставили, уже в третий-четвертый раз "Призрак Киева" начал жить своей жизнью. Ну, основная задача была – просто бить врага и деморализовать, дестабилизировать его всеми возможными и невозможными каналами и путями.

И мы тогда будто выдумывали и делали нестандартные, асимметричные вещи, которые нам и дали преимущество. В первые дни мы информационно российскую пропагандистскую армию достаточно сильно наказали", – подытожил Илья Евлаш.

Напомним, в 2022 году, в статье The Times утверждалось, что легендарный "Призрак Киева" – это Герой Украины майор Степан Тарабалка.

В ответ командование Воздушных сил объяснило, что "Призрак Киева" – это скорее сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации ПС, защищавших небо столицы.

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