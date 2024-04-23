Кто имеет преимущество в войне дронов на фронте – командующий Нацгвардией ответил

Генерал признал, что у россиян появилось много FPV-дронов, но Украина также увеличивает количество.

Война России против Украины стала войной дронов и вопроса беспилотников – в топе для всех подразделений Сил обороны.

Об этом заявил командующий Национальной гвардией Украины генерал Александр Пивненко в интервью LIGA.net.

"Сейчас это уже война дронов. Пока паритета у россиян с нами нет. У нас есть серьезные бомберы, типа Heavy Shot или Бабы Яги, которые носят серьезные заряды. В этом направлении мы лидируем", — говорит Пивненко.

Генерал признал, что у россиян появилось много FPV-дронов, но Украина также увеличивает количество. В частности, Нацгвардия наладила собственное эффективное производство дронов.

"Плюс, бригады на своем уровне отрабатывают — у всех есть люди, которые мастерят, перепрошивают, делают боеприпасы", — отмечает командующий.

По информации Пивненко, в некоторых направлениях до 70-80% бронетехники противника уничтожают именно дроны.

"Есть подразделения Нацгвардии, которые работают исключительно с дронами, поэтому их результаты – уничтожена российская техника на миллионы долларов. Но все решают люди", – подытожил он.

Ранее в Forbes проанализировали, как изменилась роль дронов за 2 года войны.

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