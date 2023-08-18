Кто из котов ССОшник: в ВСУ показали фото-загадку

Найти четвертого кота на фото оказалось не так-то просто.
Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины обнародовали в Сети шуточную фотографию с котиками, среди которых "украинский кот ССОшник".
Соответствующее фото появилось в официальном канале ССО в телеграмме.
Да, ВСУ показали кота-спецназначения. Найти его на фото не так-то просто, поскольку он "замаскирован". Среди прочего, на фотографии видны три черных кота, однако четвертый — по цвету совпадает с ландшафтом, из-за чего его практически не видно.
В комментариях пользователи со смехом отнеслись к фотографии и сами начали выискивать загадочного кота-спецназначения.
Напомним, что ВСУ получат сотни ударных дронов Vampire украинского производства.