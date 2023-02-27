Кто из мобилизованных работников имеет право на получение среднего заработка

Какие права имеют мобилизованные работники, за каким мобилизованным работником сохраняется право на получение среднего заработка, читайте в материале ТСН.ua

На какие гарантии предприятия имеет право работник, призываемый в ВСУ

Одной из основных гарантий для работников, которые вступили в ряды ВСУ и терробороны, является сохранение рабочего места и должности.

Согласно Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений» от 01.07.2022 года №2352-IX, работодатель обязан сохранить только рабочее место и должность за работниками, уволенным с работы на время военной службы.

Обязанность сохранения трудовых гарантий за работниками, призванными на военную службу, распространяется как на юридических лиц, так и на ФЛП, до момента завершения военного положения или до момента увольнения работника с военной службы, окончания контракта.

До 19 июля 2022 года, кроме сохранения места и должности, существовала еще норма, которая гарантировала сохранение среднего заработка для всех работников. Однако в КЗоТ были внесены изменения по приостановке начисления среднего заработка работникам, освобожденным от работы на время призыва на военную службу. Поэтому, начиная с 19 июля 2022 года, работодатель обязан сохранить за мобилизованным работником, который проходит службу, только место работы и должность.

Однако есть исключения, когда некоторые работодатели должны платить заработную плату мобилизованным работникам.

За которым мобилизованным работником сохраняется право на получение среднего заработка

Обычно мобилизованными работниками называют тех, кто попал в ряды ВСУ, так и тех, кто вступил в территориальную оборону. Однако это разные субъекты, имеющие разное законодательное регулирование, а потому и разные трудовые права.

Согласно Закону Украины «О воинской обязанности и военной службе» добровольческих формирований территориальных общин нет в перечне видов военной службы. Поскольку участие в терробороне считается не военной службой, а исполнением государственных/общественных обязанностей, поэтому военнослужащие добровольческих формирований территориальных общин попадают под действие ч. 1 ст. 119 КЗоТ для которых сохраняется выплата среднего заработка.

Как работнику подтвердить свое право на среднюю заработную плату

Подтверждением того, что военнослужащий исполняет государственный или общественный долг, а не проходит военную службу, в первую очередь являются:

подписанный контракт добровольца территориальной обороны,

справка или выписка из приказа выдана по требованию военнослужащего – члена добровольческого формирования командиром добровольческого формирования, которая содержит информацию о включении его в список лиц, привлеченных к исполнению государственной или общественной обязанности.

Именно эти документы необходимо предоставить работодателю для того, чтобы сохранить за собой право начисления среднего заработка.

До каких пор за членами добровольческих формирований территориальных общин сохраняются данные трудовые гарантии, в том числе средняя заработная плата

Начисление среднего заработка будет осуществляться в течение всего времени выполнения таким работником государственных или общественных обязанностей и документов, подтверждающих членство в добровольческом формировании территориальной обороны.

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