Кто из народных депутатов IX созыва служил во время полномасштабной войны: инфографика

Народные депутаты, несмотря на мечты многих украинцев, не подлежат призыву во время мобилизации. Но, как и другие граждане, они могут добровольно присоединиться к рядам ВСУ и защищать Украину. Такой возможностью воспользовалось, по меньшей мере, пять депутатов.

Издание "Слово и дело" создало инфографику – кто эти депутаты и где служат.

Эти народные избранники оставили удобные кресла сессионного зала для защиты Украины.

Кто из народных депутатов девятого созыва служит / Фото: Слово і діло

На фронт с начала полномасштабной войны ушли два нардепа от фракции "Голос" — Роман Костенко (секретарь парламентского комитета по нацбезопасности) и Роман Лозинский (первый заместитель председателя комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства).

Костенко и до войны был военным – участвовал в АТО и ООС с 2014 года. В частности, он являлся командиром взвода и заместителем командира разведывательной роты воздушно-десантной бригады ВСУ.

Костенко имеет звание полковника СБУ. Известно, что нардеп участвовал в боях в Николаевской и Херсонской областях.

Лозинский в октябре 2021 подписал контракт на прохождение службы в резерве ВСУ в 73-м морском центре Сил специальных операций. А во время полномасштабной войны участвовал в боевых действиях Херсонского направления.

В сентябре Лозинский сообщил, что после 15 месяцев службы он вернулся в Верховную Раду. "Во избежание двойных трактовок сразу напишу, что я не демобилизован. Потому что таких оснований для меня, как и большинства мобилизованных, не было. Но были основания в соответствии с требованиями Закона о статусе народного депутата (ст. 20 п. 6). Я вернулся на государственную службу. Продолжаю работать с моим подразделением, но уже не в зоне боевых действий", – объяснил депутат.

В статье, на которую ссылается Лозинский, говорится, что нардеп, являющийся военнослужащим, на срок исполнения полномочий командируется в Раду, а по истечении срока действия мандата направляется в установленном порядке для прохождения службы.

Нардеп от "Слуги народа" Святослав Юраш (член комитета по внешней политике) проходит службу в 24-м отдельном штурмовом батальоне "Айдар". Судя по фото на Facebook, он воюет на Донбассе.

Депутат группы "За будущее" Сергей Рудык (аграрный комитет) — подполковник ВСУ и служит в оперативно-стратегической группировке войск "Таврия". В одном из своих постов на Facebook депутат рассказывал, что воевал под Бахмутом.

Единственная женщина-нардеп в рядах Вооруженных сил – Людмила Буймистер (внефракционная). В интервью в октябре 2023-го депутат рассказывала, что сначала служила в добровольческом батальоне Сил Специальных Операций, а затем – в 111-й бригаде территориальной обороны ВСУ. По ее словам, большую часть времени она находится на востоке.

Напомним, вечером 10 февраля президент Владимир Зеленский представил новое военное руководство.

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