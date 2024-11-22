Кто из окружения толкает Путина в еще большую эскалацию: в СНБО назвали

В окружении Путина есть группа людей, которым выгодна еще большая эскалация со стороны РФ.

Российского диктатора Путина на удары межконтинентальной баллистики и повышение градуса напряжения толкают Кириенко и Патрушев.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко и бывший секретарь Совбеза России, экс-глава ФСБ Николай Патрушев подталкивают Путина к еще большей эскалации.

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"У каждого из них есть собственные цели. Кириенко, например, отвечающий за все информационные операции, пытается стать серым кардиналом внутренней и региональной политики. Зато повышение градуса будет постепенно превращать Россию в КНДР. И жесткие действия против обеих этих стран, изоляция – это будущее ", – отмечает руководитель ЦПД.

Ранее политолог Вадим Денисенко также предположил, что в окружении Путина точно есть группа людей, которой выгоден ядерный удар, потому что тогда они смогут изолировать диктатора в бункере. По мнению Денисенко, эту группу возглавляет Сергей Кириенко.

Напомним, утром 21 ноября армия агрессорки РФ нанесла удар по Днепру. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что утром 21 ноября РФ ударила новой межконтинентальной баллистикой. Таким образом, Украина стала первой страной, по которой выпустили межконтинентальную баллистическую ракету.

Диктатор Путин сообщил, что 21 ноября для удара по Днепру якобы была применена баллистическая ракета средней дальности "Орешник".

Верховная Рада отменила заседание на 22 ноября из-за угрозы ракетного удара.

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