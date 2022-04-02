Кто из студентов вузов во время военного положения имеет право выехать за границу и что для этого нужно сделать

Кто из студентов вузов во время военного положения имеет право выехать за границу и что для этого нужно сделать

Обучающимся в иностранных вузах при выезде из страны необходимо показать отсрочку и разрешение на пересечение границы.

Во время военного положения студенты вузов не могут выехать за границу, единственное исключение – это те, кто учится в иностранных вузах.

Детальнее объяснила народная депутат Юлия Гришина.

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"Дети, которые учатся на дневной или дуальной формах образования, все еще имеют право на отсрочку от призыва. Однако выехать за границу теперь запрещено постановлением Кабинета Министров. В то же время, согласно письму Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, военноматы получили распоряжение предоставлять отсрочку и разрешение на пересечение границы тем, кто учится в иностранных вузах», – написала она.

Для этого студент должен:

иметь отсрочку от призыва (ее можно оформить в территориальном центре комплектования по месту приписки на основании справки по ЗВО, где учится студент).

разрешение на пересечение границы от руководителя соответствующего центра комплектования по месту приписки (можно получить на основании примечания об отсрочке и документах, подтверждающих обучение в иностранном ЗВО).

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