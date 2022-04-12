Кто из военных получит 100 тыс. грн в апреле: кабмином расширен список для выплат

Кто из военных получит 100 тыс. грн в апреле: кабмином расширен список для выплат

Денежная поддержка военных – одно из важных направлений деятельности правительства. В апреле Кабинет Министров расширил список получателей денежной помощи.Какой размер денежных выплат и кто может их получить - в материале ТСН.ua

Введенные с апреля изменения должны помочь военным, кто попал в плен, или получил ранения.

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Как отмечалось ранее, денежное обеспечение в размере 100 тыс. грн выплачивали защитникам и защитницам, которые непосредственно участвуют в боевых действиях или обеспечивают правопорядок в районах проведения боевых действий. Его могли получить военнослужащие Вооруженных Сил (в том числе срочной службы), военнослужащие Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, военные прокуроры Офиса Генерального прокурора, лица рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сотрудники Службы судебной охраны, лица начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро, лица рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы, служащие в органах и учреждениях указанной службы, где продолжаются боевые действия.

В апреле 2022 года перечень имеющих право на получение ежемесячного обеспечения 100 тыс. грн расширен. Отныне в него включены те, кто:

из-за ранения (травмы, контузии, увечья) находится в больницах в Украине или за границей;

попал в плен (кроме тех, кто сдался добровольно);

стал заложником;

был интернирован;

пропал без вести.

100 тыс. выплачивается полностью, если военный погиб или умер в результате ранений или травм после введения военного положения, а не только до дня терпения травмы или смерти.

В случае гибели военнослужащего семья погибшего получает 15 млн. гривен, которые равномерно распределяются между членами семьи - родителями и теми, кого содержал погибший. Если близкие погибшего отказались от своей доли, то ее распределяются между другими родственниками. В случае несогласия по распределению, перераспределение денег можно произвести по взаимному согласию или через суд.

Деньги выплачиваются за ранение или смерть защитников или защитниц, произошедших в период действия военного положения. Даже когда военное положение закончится, обратиться военным или их семьям за выплатами можно в течение 3 лет.

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