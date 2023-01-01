"Кто кого перехитрит": эксперт спрогнозировал военные действия в начале 2023 года

Успех ВСУ в районе Кременной позволит получить выход на важный плацдрам для деоккупации Востока.

В ближайшие 2-3 месяца преимущество в войне получит та сторона, которая накопит больше ресурсов и более эффективно их применит. В этом контексте многое зависит от помощи партнеров Украины, от которых ожидают необходимое для контрнаступления оружие.

Такой прогноз в эфире телемарафона сделал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, в краткосрочной перспективе Силам обороны Украины необходимо отразить все атаки врага на Донецком и Бахмутском направлениях, куда противник бросал большие силы и где продолжаются самые ожесточенные бои.

“В предновогоднюю неделю удалось стабилизировать ситуацию и нанести серьезные потери российским войскам. Это позволило выдохнуть и готовиться к дальнейшей обороне, возможно даже с переходом к локальным контрнаступательным действиям”, — отметил эксперт.

Александр Мусиенко отметил, что на этом направлении враг пытается достичь двух целей – прорвать оборону и вытащить как можно больше украинских войск, чтобы не позволить задействовать их по другим направлениям.

Такие же тяжелые бои, по словам эксперта, идут на Луганском направлении в районе Кременной, с той разницей, что наступают украинские войска.

"Бои идут в нескольких километрах от Кременной, поэтому можно только пожелать успеха нашим Силам обороны — развить успех и получить выход на этот важный плацдрам, который решает очень многое для дальнейшего продвижения на Северодонецк, Лисичанск, Старобельск и вообще для деоккупации Востока", — подчеркнул он.

Мусиенко отметил, что сейчас происходит маневрирование и вражеских войск, и украинских.

“Идет борьба за то, кто кого перехитрит – сконцентрирует войска на определенном направлении и нанесет нужный удар, чтобы нанести противнику поражение. Есть основания считать, что это будут украинские войска — уже кое-чем перехитрили”, — намекнул эксперт.

В ближайшие два-три Мусиенко прогнозирует борьбу за инициативу, накопление ресурсов и своевременное и эффективное их применение.

“Перед ВСУ стоит задача развивать контрнаступление и деоккупацию. Враг тоже не остановит поиск возможности наступательных действий. Россияне будут собирать ударную группировку, чтобы весной быть готовой их применить на одном основном и одном-двух вспомогательных”, — отметил эксперт.

По его словам, преимущество получит та сторона, которая накопит больше ресурсов и будет готова к тому, чтобы первой начать наступление.

"Многое зависит от наших партнеров, от которых мы ждем нужное нам оружие", — подчеркнул Мусиенко.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что война России против Украины будет затяжной, а мир будет зависеть от ситуации на поле боя.

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