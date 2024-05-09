Кто контролирует Красногоровку: офицер ВСУ доложил о ситуации

Украинские войска очень оперативно отреагировали на заход вражеской группы на завод на востоке города.

Красногоровка Донецкой области по состоянию на 9 мая находится под полным контролем украинских войск, и никаких "серых зон" там нет.

Об этом офицер 59 ОМБр ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сообщил в эфире телемарафона.

Как рассказал офицер, россияне только забежали группой на завод на востоке Красногоровки.

"Вчера уже по всем российским пабликам кричали, что Красногоровка захвачена и так далее. Никакой "серой зоны", Красногоровка – под нашим контролем. Единственное – что их (вражеская – ред.) группа забежала на завод на востоке этого населенного пункта. Но мы очень умело, оперативно отреагировали, отрезали логистические пути, взяли под контроль всю дорогу и подходы к заводу", – описал ситуацию Цехоцкий.

Он отметил, что за сутки в районах населенных пунктов Невельское, Красногоровка и Нетайлово было уничтожено более 70 оккупантов.

"Это только на нашем участке. А если по всему фронту, то средняя статистика — это 1000 оккупантов за сутки. Думаю, что в эти сакральные даты цифра будет гораздо больше этой тысячи", — добавил боец 59 ОМБр.

Напомним, в ОСГВ "Хортица" 7 мая сообщили, что российские войска прорвались в Красногоровку. Однако подразделения украинских войск заблокировали прорвавшиеся в город вражеские штурмовые группы.

Читайте также: