Кто контролирует Великую Новоселку и есть ли окружение Сил обороны в поселке: ответ ОСУВ "Хортица"

Спикер ОСУВ "Хортица" утверждает, что информация об окружении ВСУ в Великой Новоселке не соответствует действительности.

Российская армия пока не захватила Великую Новоселку в Донецкой области, там продолжаются бои.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"Когда идет бой в том или ином населенном пункте, мы можем рассказать немного. Там идет бой, там еще есть украинские войска и позиции. Они уничтожают россиян и российскую технику. Уточнять, где они там расположены, я говорить не могу, потому что это поставит под угрозу операцию... Могу сказать только, что бой там сейчас идет", – заверил Трегубов.

Представитель ОСУВ "Хортица" также утверждает, что информация о том, что украинские войска попали в окружение в Великой Новоселке, не соответствует действительности.

Ранее в DeepState заявили, что битва за Великую Новоселку подходит к концу, враг уже продвинулся к центральным улицам населенного пункта.

На днях российские "Z-военкоры" утверждали о продвижении путинских войск вдоль трассы Т-0518 Павловка — Великая Новоселка в центре Великой Новоселки.

В 110 ОМБР заверили, что угрозы окружения украинских подразделений в Великой Новоселке нет.

В чем важность Великой Новоселки

Начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артбригады ВСУ Богдан Петренко предупреждал, что в случае захвата Великой Новоселки у россиян открывается путь для дальнейшего наступления в нескольких направлениях – как на север Донецкой области в сторону Покровска, так и на запад – в сторону Запорожской и Днепропетровской областей. .

Также отмечалось, что Великая Новоселка — важный опорный пункт и логистический хаб Сил обороны на юге Донецкой области.

Городок расположен на пересечении Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. До полномасштабного вторжения в Великой Новоселке проживали 6 тысяч человек, сейчас осталось около 5%, или даже и меньше.

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