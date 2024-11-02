Кто может потерять отсрочку от мобилизации в ноябре 2024 года: разъяснение адвоката

Как известно, при мобилизации некоторые категории граждан имеют отсрочку от призыва. В некоторых случаях отсрочка может быть аннулирована.

Кто может потерять отсрочку от мобилизации в ноябре

По словам адвоката Татьяны Савченко на сегодняшний день нет информации, что у кого-то могут забрать отсрочку. "Были заявления, что отсрочку могут забрать, например, у студентов или лиц с определенной группой инвалидности, но пока эти изменения не ввели".

Лицам с инвалидностью отсрочка от мобилизации может предоставляться независимо от того, какая у человека группа инвалидности. Это, по словам юриста, прописано в статье 23 Закона " О мобилизационной подготовке и мобилизации " в пункте №2. Эта и другие виды отсрочки (по здоровью, семейным обстоятельствам, по уходу) остаются в силе при условии, что они оформлены и продлены по всем правилам.

Есть несколько причин, когда отсрочка от мобилизации может быть аннулирована.

В каком случае отсрочка может быть аннулирована в ноябре

Если истек срок ее действия.

Если отсрочка была по уходу за несовершеннолетним ребенком, но ребенок достиг 18 лет (важно: если ребенок имеет инвалидность, то даже после того, как ему исполняется 18 лет, отсрочку не аннулируют, меняется лишь основа для него).

Если отсрочка была по уходу или содержанию лица с инвалидностью (жена, родители или родители жены) и такое лицо умерло. Об этом военнообязанный должен сообщить ТЦК лично

Если забронированный работник уволился с работы.

Если для получения отсрочки была предоставлена ложная информация.

Если не соблюдаются условия, на которых была предоставлена отсрочка.

Повестку могут вручить и в том случае, если у человека есть право на отсрочку по закону, но он не оформил его должным образом или не продлил.

Читайте также: