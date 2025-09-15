- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 119
- Время на прочтение
- 2 мин
Кто может потерять отсрочку от мобилизации: комитет согласовал законопроект
Мобилизация в Украине — кто из студентов и преподавателей рискует потерять отсрочку
Парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке принял решение рекомендовать к принятию за основу законопроект Кабмина №13634, который может существенно изменить правила предоставления отсрочки от мобилизации для соискателей образования. Основная цель изменений — предотвратить использование обучения как способ уклонения от мобилизации.
Ключевые изменения для соискателей образования
Законопроект №13634 вносит изменения в статью 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», предлагаются следующие изменения.
Для учащихся учреждений профессионального и профессионального высшего образования отсрочка будет предоставляться в трех условиях:
Они начали обучение не позднее года достижения 25-летнего возраста.
Обучаются по дневной или дуальной форме.
Впервые получают образование на этом уровне.
Для студентов высшего образования также будет действовать требование о получении образования впервые и обучение на дневной или дуальной форме.
Однако Кабмин предлагает добавить новое, очень важное условие — отсрочка будет предоставляться исключительно в рамках расчетного срока выполнения образовательной программы. Это означает, что студент должен закончить обучение в срок, официально установленный учебным заведением.
На практике это означает, что такие перерывы в обучении, как академический отпуск, повторный курс или отчисления с последующим возобновлением, могут привести к потере права на отсрочку. Фактически, больше нельзя будет затягивать обучение, чтобы сохранить статус студента во избежание мобилизации.
Законопроект также определяет, кто из ученых и преподавателей сохранит право на отсрочку. Не подлежат мобилизации докторанты, а также врачи-интерны и резиденты, но только в том случае, если они впервые получают образование на этом уровне. Это правило согласуется с общей нормой законопроекта, которая призвана предотвратить получение второго или третьего образования как способ избегания призыва.
Что будет с преподавателями
Отсрочка от мобилизации будет предоставляться преподавателям и научным работникам, имеющим научную степень из числа научных, научно-педагогических, педагогических работников учреждений высшего образования, научных работников научных учреждений и организаций, научно-педагогических работников учреждений профессионального высшего образования, а также педагогические работники в учреждениях профессионального образования, профессионального образования.