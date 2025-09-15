Кто может потерять отсрочку от мобилизации: комитет согласовал законопроект

Отсрочка от мобилизации // Фото: Depositphotos

Парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке принял решение рекомендовать к принятию за основу законопроект Кабмина №13634, который может существенно изменить правила предоставления отсрочки от мобилизации для соискателей образования. Основная цель изменений — предотвратить использование обучения как способ уклонения от мобилизации.

Ключевые изменения для соискателей образования

Законопроект №13634 вносит изменения в статью 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», предлагаются следующие изменения.

Для учащихся учреждений профессионального и профессионального высшего образования отсрочка будет предоставляться в трех условиях:

Они начали обучение не позднее года достижения 25-летнего возраста.

Обучаются по дневной или дуальной форме.

Впервые получают образование на этом уровне.

Для студентов высшего образования также будет действовать требование о получении образования впервые и обучение на дневной или дуальной форме.

Однако Кабмин предлагает добавить новое, очень важное условие — отсрочка будет предоставляться исключительно в рамках расчетного срока выполнения образовательной программы. Это означает, что студент должен закончить обучение в срок, официально установленный учебным заведением.

На практике это означает, что такие перерывы в обучении, как академический отпуск, повторный курс или отчисления с последующим возобновлением, могут привести к потере права на отсрочку. Фактически, больше нельзя будет затягивать обучение, чтобы сохранить статус студента во избежание мобилизации.

Законопроект также определяет, кто из ученых и преподавателей сохранит право на отсрочку. Не подлежат мобилизации докторанты, а также врачи-интерны и резиденты, но только в том случае, если они впервые получают образование на этом уровне. Это правило согласуется с общей нормой законопроекта, которая призвана предотвратить получение второго или третьего образования как способ избегания призыва.

Что будет с преподавателями

Отсрочка от мобилизации будет предоставляться преподавателям и научным работникам, имеющим научную степень из числа научных, научно-педагогических, педагогических работников учреждений высшего образования, научных работников научных учреждений и организаций, научно-педагогических работников учреждений профессионального высшего образования, а также педагогические работники в учреждениях профессионального образования, профессионального образования.