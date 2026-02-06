Кто на самом деле контролирует Мирноград: ВСУ и Сырский рассказали о боях

Мирноград / © Associated Press

Реклама

Оперативная обстановка в Мирнограде Донецкой области существенно осложнилась: враг пытается закрепиться в центре города с помощью тяжелой техники. В Мирнограде проводятся мероприятия по улучшению тактического положения украинских войск.

Об этом сообщили 7 корпус Десантно-штурмовых войск и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Бои в Мирнограде

Подразделения, действующие в зоне ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ, продолжают выполнение боевых задач в Мирнограде, действуя с учетом имеющихся сил и ресурсов.

Реклама

В течение последней недели оперативная ситуация в городе существенно обострилась. Сейчас Силы обороны сосредотачивают основные усилия на сдерживании дальнейшего продвижения врага на северных окраинах Мирнограда, где продолжаются интенсивные бои.

«Для реализации замысла по оккупации города противник заводит в центральную часть Мирнограда тяжелую технику, в частности артиллерию. Одновременно фиксируется активность вражеских штурмовых групп на восточных окраинах города», — говорится в заявлении 7 корпуса.

Активное давление российских сил к северу от Мирнограда значительно затрудняет использование беспилотных авиационных комплексов непосредственно в пределах города, что, в свою очередь, ограничивает возможности поражения противника.

В условиях обострения обстановки подразделения 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады осуществили поисково-ударные действия к северу от Мирнограда. Целью было выявление и уничтожение вражеских групп, что позволило не допустить их выхода в тыл украинских позиций.

Реклама

Сырский о ситуации на фронте

Александр Сырский в разговоре с журналистами очертил самые напряженные участки фронта и отдельно остановился на обстановке в районе Мирнограда.

«Наиболее интенсивные боевые действия продолжаются в районе Покровска, в частности на Очеретинском направлении и в районе Родинского. Здесь противник сосредоточил наибольшее количество сил и средств. Ежедневно он пытается захватить Родинское с целью выхода в тыл нашей группировки. Бои чрезвычайно напряженные, однако противник успеха не имеет. Этот район находится под постоянным вниманием украинского командования. Непосредственно в Покровске Силы обороны Украины контролируют северную часть города», — рассказал главком.

По словам Сырского, подобная ситуация наблюдается и в Мирнограде. Там украинские военные проводят мероприятия для улучшения тактического положения. Дополнительную угрозу создает активное применение противником дальнобойных дронов, в ответ на что внедряется комплекс антидронових мероприятий. В целом ситуация на этом направлении остается сложной.

Напомним, 5 февраля аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что российские войска захватили Мирноград на Покровском направлении. На это указывает продвижение оккупантов к северо-западным окраинам города и перенос туда вражеских командных пунктов. Аналитики отмечают, что в последние недели не зафиксировано доказательств удержания оборонительных позиций в этом районе украинскими силами.

Реклама

Как сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников, на Покровско-Мирноградском направлении продолжаются интенсивные бои в условиях оперативного окружения, где враг накапливает силы в южных частях городов для атак на север. По данным Мирошникова, россияне активно штурмуют Гришино (ВСУ контролируют 50 — 60%) и Родинское (под контролем 20 — 30%), а значительные территории превратились в «серую зону», где господствуют дроны.