Кто не пережил, не поймет: комендант трех укрытий в Мариуполе рассказал об адских днях выживания

Кто не пережил, не поймет: комендант трех укрытий в Мариуполе рассказал об адских днях выживания

35-летний тренер по борьбе Евгений Тузов, помогавший с укрытием шести тысячам человек в Мариуполе, переехал в Днепр и открыл там приют для беглецов от войны.

После пережитого ада, признается Евгений, очень сложно снова привыкать к регулируемой езде, ведь последние месяцы на дорогах родного города действовало только одно правило – выжить под обстрелами, говорится в ТСН.

Мужчина снимал всю жизнь в Мариуполе, где на второй месяц войны неожиданно для себя стал комендантом сразу трех укрытий, в которых от постоянных бомбардировок спасались шесть тысяч человек. «Наше убежище, осадка, день надцатый, в воздухе, б**ть, стоит копоть и запах пороха, люди уже стоят, но принимаем пока всех», — рассказывает Женя на одном из отснятых видео.

Эти дни Евгений вспоминает как страшный сон — не хватало пищи, особенно воды, ее топили из снега и набирали из луж.

Пережитого мариупольцами хватит на несколько книг, чего стоит только история младенца, которого принесли ночью завернутого в куртку. «Там еще дедушка на него чуть не сел. Думаю, зачем он на эту куртку садится. Я его придержал, смотрю, а там что-то шевельнулось. А его (младенца – ред.) лицо в копоть было, чумазый таком, его не было видно», — рассказывает мужчина.

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Малыша пытались выходить местные мамы, но из-за отравления угарным газом ему становилось все хуже и наконец под минометным огнем доброволец повез его в больницу. В которой, неожиданно для всех, нашлась мать мальчика.

Пережитое в Мариуполе изменило всех, признается Евгений. «Те, кто не был в тех условиях, те не поймут этого, когда у тебя 24 на 7 летят мини и ты смотришь трупы лежат, или отец, бьющийся о угол дома: «Помогите, у меня дочь там присыпало», – рассказывает Евгений.

Выехав в Днепр мужчина не смог быть в стороне и организовал в малознакомом городе приют для более 30 переселенцев, где его всегда ждут. «У них нет жилья, нет работы, у них нет возможности найти эту работу, при большом желании. И мало того, сейчас градус помощи крайне, крайне снижается», — утверждает волонтер.

Планов на будущее у Евгения нет. Верит в победу, но вернется ли после нее в разрушенный Мариуполь, не уверен. Лучше всего, говорит, сделать из города-героя памятник под открытым небом.

«Всемирный город-музей. В котором, я считаю, должны побывать все жители земного шара. Для того чтобы понять, к чему может привести война», — уверен Евгений.

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