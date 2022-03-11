Кто не подлежит мобилизации в период военного положения / УНИАН

Кто не подлежит мобилизации в период военного положения

Кто не подлежит мобилизации в период военного положения

Общая мобилизация – оперативный механизм, с помощью которого пополняются ряды ВСУ. Проводится оно по всей территории Украины. Но есть лица, не подлежащие мобилизации даже во время объявления военного положения.

24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Однако в статье 23 Закона Украины " О мобилизационной подготовке и мобилизации " призыву на военную службу не подлежат следующие категории военнообязанных граждан:

те, кто был забронирован на период мобилизации и военное время государственными органами власти и другими государственными организациями, органами местного самоуправления, за учреждениями, предприятиями и организациями;

те, кто был признан медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);

мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства);

мужчины и женщины, которые одни воспитывают ребенка/детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства);

мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения);

мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего (18 -23 лет) ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;

мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и тех детей, которые были лишены родительской опеки (возрастом до 18 лет);

те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе (в случае, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);

народные депутаты, депутаты Верховной Рады Крыма;

а также работники определенных органов: военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций; ВСУ; Министерство обороны Украины; Службы безопасности Украины; Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины; Национальная гвардия Украины; Службы внешней разведки; Национальная полиция Украины; Государственная пограничная служба Украины; Национальная гвардия Украины; Национального антикоррупционного бюро; налоговой милиции; Управление государственной охраны Украины; Государственное бюро расследований; Государственная исполнительная служба Украины.

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Читайте также: