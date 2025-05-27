Кто не подлежит мобилизации в Украине в 2025 году: актуальные основания, перечень категорий лиц

Мобилизация

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В 2025 году вопрос мобилизации в Украине остается в центре внимания общества. Учитывая постоянные изменения в законодательстве и усиление ответственности за уклонение от военной службы, критически важно понимание актуальных оснований для получения законной отсрочки от мобилизации.

Ключевым законодательным актом, регулирующим вопросы мобилизации и отсрочки, является Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» . В начале 2025 года этот закон подвергся обновлениям, которые существенно повлияли на перечень категорий граждан, которые могут претендовать на отсрочку, а также на конкретные основания для ее получения.

Основные изменения в законодательстве о мобилизации в 2025 году:

Снижение призывного возраста: Предельный возраст призывников уменьшен с 27 до 25 лет.

Новые критерии бронирования: Просмотреть список лиц, подлежащих бронированию. Теперь учитывается не только критическая важность предприятия, но и уровень заработной платы работника (не менее 20 000 грн.) и обновление военно-учетных данных.

Обязательное повторное медицинское освидетельствование: Введен обязательный повторный осмотр для части лиц с II и III группами инвалидности, особенно для тех, кому инвалидность была установлена после 24 февраля 2022 года (за исключением случаев, связанных с военной службой) и для тех, кто не прошел осмотр в определенные сроки.

Ограничение права на отсрочку: Право на отсрочку потеряли студенты, получающие второе или последующее высшее образование того же уровня. Отсрочка предоставляется только для получения более высокого уровня образования.

Детализация оснований для определенных категорий: Уточнены условия предоставления отсрочки родителям, опекунам, ученым и лицам, осуществляющим уход за инвалидами или больными.

Актуальный перечень категорий граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации в 2025 году

Материал базируется на обновленном законодательстве, действующем на 2025 год.

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Забронированные работники Работники предприятий, учреждений и организаций, которые признаны критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, функционирования экономики и жизнедеятельности населения. Количество забронированных работников, как правило, не должно превышать 50% от общего количества военнообязанных работников. Полное (100%) бронирование может применяться к отдельным категориям специалистов. К категориям, которые могут подлежать бронированию, относятся, в частности: государственные служащие категории «А» (руководители поселковых и городских советов), медицинские работники, работники оборонной промышленности (производство оружия, БПЛА, боеприпасов), работники энергетической инфраструктуры, строители фортификационных сооружений, спасатели, саперы.



Важно. Не подлежат бронированию лица, не обновившие свои военно-учетные данные, а также работники с официальной заработной платой менее 20 000 гривен (менее 2,5 минимальных зарплат).

Лица, находившиеся в плену Военнообязанные, которые во время прохождения военной службы попали в плен в результате боевых действий и были уволены со службы в запас, могут быть мобилизованы исключительно на добровольной основе.



Для подтверждения этого права необходимо иметь документальное подтверждение факта пребывания в плену, официальное увольнение с военной службы после плена и соответствующие записи в военно-учетных документах.

Родственники погибших/пропавших без вести/Героев Украины Право на отсрочку имеют лица, у которых близкий родственник (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, родной брат или сестра) погиб или пропал без вести во время боевых действий, начиная с 24 февраля 2022 года. Также право на отсрочку имеют лица, близкие родственники которых были посмертно удостоены звания Героя Украины.



Для оформления отсрочки необходимо предоставить свидетельство о смерти или сообщение об исчезновении без вести, а также документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении, браке и т.п.).

Лица с инвалидностью Лица, которым установлена инвалидность какой-либо группы (I, II или III), не подлежат мобилизации.



Важным В 2025 году предусмотрено обязательное повторное медицинское освидетельствование для мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которым инвалидность II или III группы была установлена после 24 февраля 2022 года (за исключением тех, кто получил инвалидность в результате ранений, контузий или заболеваний, связанных с защитой Украины) и для тех, кто имел2 не смог этого сделать по уважительным причинам. Непрохождение повторного осмотра в установленные сроки может привести к мобилизации на общих основаниях.

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Временно непригодны по решению ВЛК Лица, которых военно-врачебная комиссия (ВЛК) признала временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья, имеют право на отсрочку сроком до 6 месяцев.



По истечении этого срока необходимо пройти повторное медицинское освидетельствование, по результатам которого ВЛК может признать лицо пригодным, непригодным или снова предоставить отсрочку.

Лица, осуществляющие уход за людьми с инвалидностью и тяжело больными Военнообязанные, осуществляющие постоянный уход за родственником первой (родители, муж/жена) или второго (родные братья/сестры, бабушка/дедушка, внуки) степени родства с инвалидностью I или II группы (при отсутствии других трудоспособных родственников, обязанных осуществлять уход). Лица, имеющие жену (супругу) с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей, психического расстройства или церебрального паралича. Попечители лица, признанного судом недееспособным. Родители (опекуны) ребенка в возрасте до 18 лет с инвалидностью или с тяжелым заболеванием (перечень заболеваний определен законодательством, включая перинатальные поражения нервной системы, врожденные пороки развития, редкие заболевания, онкологические и онкогематологические заболевания, ДЦП, тяжелые психические расстройства, хронические заболевания, сахарный диабет I типа, хронические заболевания, хронические заболевания необходимость трансплантации органа, паллиативная помощь). Лица, ухаживающие за совершеннолетним ребенком с инвалидностью I или II группы.

Студенты дневной и дуальной форм обучения, аспиранты и докторанты Студенты заведений профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования выше уже имеющегося. Аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной форме. Интерны.



Важно. Студенты, получающие второе или третье высшее образование одного и того же уровня, право на отсрочку лишились.

Научные и научно педагогические работники Научные, научно-педагогические и педагогические работники, официально работающие по основному месту работы в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования, научных учреждениях и организациях. Обязательным условием является работа на ставку не менее 0,75.



Для научных и научно педагогических работников также необходимо наличие научной степени (кандидата или доктора наук).

Многодетные родители Лица, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей (до 18 лет) и официально находятся на их иждивении (подтверждено документально).



Важно. Право на отсрочку теряется при наличии задолженности по уплате алиментов, что превышает сумму трех месячных платежей.

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Одинокие родители и опекуны определенных категорий детей Одинокие родители (мужчины или женщины), самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет в случаях смерти другого родителя, лишение его родительских прав, признание пропавшим без вести или отбывание им наказания в местах лишения свободы. Родители, самостоятельно воспитывающие и содержащие ребенка на основании решения суда. Лица, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу. Попечители, попечители, приемные родители, которые содержат ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки, в возрасте до 18 лет.



Порядок оформления отсрочки

Для реализации права на отсрочку военнообязанному необходимо обратиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) по месту военного учета или фактического проживания с письменным заявлением о предоставлении отсрочки и предоставить оригиналы и копии документов, подтверждающих наличие соответствующего основания.