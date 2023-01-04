Кто обстреливает Украину иранскими дронами: расследователи назвали имена россиян-террористов

СМИ установили, кто наносит террористические удары по Украине.
Журналисты-расследователи установили имена четырех россиян, запускающих иранские дроны-камикадзе по Украине.
Об этом говорится в совместном расследовании "Следствия.Инфо" и "Наши деньги.Львов".
Российские оккупанты летом 2022 года принимали участие в армейских соревнованиях "Соколиная охота-2022" в Иране. Там их и научили управлять дронами, которые те запускают по городам и убивают украинцев. Дроны Shahed запускают по Украине военные 294-го Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ.
К террористическим обстрелам Украины иранскими дронами причастны следующие четыре офицера РФ:
- Сергей Созинов;
- Андрей Степовой (капитан ВВС РФ);
- Глеб Пивкин;
- Евгений Глухов (лейтенант ВВС РФ).
Соревнования операторов дронов проводились в августе 2022 года, а уже в сентябре начались террористические атаки на Украину. Они проходили в иранском городе Кашан, недалеко от которого находится секретная авиабаза. Там иранцы учат покупателей работать со своими дронами. Также в городе Исфагане иранские военные провели обучение операторов БПЛА "Drone Exercise 1401". Один из российских оккупантов даже похвастался фото с этого места.
По данным СМИ, участие в этих соревнованиях приняло 13 российских военных.
Террористические удары по Украине иранскими дронами
Российские террористы с сентября обстреливают Украину иранскими дронами Shahed-136. Оккупанты таким образом убивают украинцев, уничтожают жилые дома и инфраструктуру Украины.
В частности, террористы в ночь на 1 января оттачивали Украину иранскими дронами. Оккупанты запустили по нашему государству 45 иранских Shahed-136. Их всех удалось сбить. 2 января оккупанты продолжили массированные удары иранскими дронами. В Киеве тогда сбили 20 воздушных целей.
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