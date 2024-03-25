Кто остановил ядерный удар РФ по Украине: в Германии сделали громкое заявление

Сообщают, что после визита Олафа Шольца в Пекин власти КНР призвали не применять атомное оружие.

Ядерный удар РФ по Украине, которого опасались США в 2022-м году, якобы предотвратил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Однако германские СМИ с таким утверждением не согласны.

Об этом пишет Bild.

Так, лидер фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених заявил, что нужно "быть благодарными канцлеру", поскольку он "своим визитом в Китай помог предотвратить возможный ядерный удар российской армии по приказу президента Путина ".

Однако, отмечает Bild, ее обозреватель Филипп Пятов ставит это под сомнение и напоминает, что ранее американские СМИ уже писали, будто осенью 2022 года США опасались ядерного удара РФ по Украине. К его предотвращению подключили Китай. После визита Олафа Шольца в Пекин власти КНР призвали не применять атомное оружие.

Отмечается, что американские СМИ писали, что роль Шольца была минимальной, он лишь передал Пекину сообщение из Вашингтона. В ответ на запрос Bild офис канцлера процитировал его слова в ноябре 2022 года после встречи с Си Цзиньпином: "В Пекине я попросил главу Си использовать его влияние на Россию ".

“На одной стороне американцы угрожали Российской Федерации. На другой стороне, и канцлер в этом участвовал, удалось добиться от Китая и Индии подписания декларации, где они высказались против применения ядерного оружия вообще и в Украине в частности. Олаф Шольц, безусловно, способствовал изменению позиции Китая. Но ни в коем случае Шольц не предотвратил ядерную войну, поскольку не было никаких признаков того, что ядерный удар неизбежен”, — заявил Bild военный эксперт Карло Масала, профессор Университета бундесвера в Мюнхене.

Ранее мы писали, что США обратились за помощью к странам, не являющимся членами НАТО, чтобы отговорить Россию от нанесения ядерного удара в 2022 году, сообщил CNN высокопоставленный чиновник американской администрации.

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