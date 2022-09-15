Кто "пасет" россиян в Украине: военный эксперт рассказал, как кадыровцы издеваются и грабят своих сограждан

Небольшая нация в составе РФ действительно гоняет "великий русский народ".

Чеченские военные, служащие на стороне России в войне против Украины, издеваются и грабят россиян в составе армии РФ.

Об этом рассказал военный эксепрт Олег Жданов.

"Небольшая нация в составе РФ действительно гоняет "великий русский народ", как стадо баранов, полями, отлавливает, возвращает в военный строй, издевается, грабит. И, кстати, другой малый народ РФ — буряты, встали на свою защиту", — отметил эксперт.

Он напомнил о перестрелке кадыровцев и бурятов с разделением награбленного имущества.

"Бураты оказались ребятами круче кадыровцев. С применением оружия они отстояли свое право на морадерство", — отметил Жданов.

Напомним, что в Херсонской области кадыровцы расстреливают мобилизованных из "ЛДНР". Их наказывают за отказ наступать и утраченные позиции.

Ранее мы сообщали, что кадыровские тиктокеры успели записать несколько секундный ролик настоящего боя и разлететься вдребезги. Бой длился 19 секунд.

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