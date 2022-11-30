Кто первый решится на наступление: эксперт объяснил, как морозы изменят ситуацию на фронте

Эксперт отметил, что морозы скуют почву и земля будет вполне проходима для колесной техники. Этим могут воспользоваться как ВСУ, так и оккупанты.

В результате первых серьезных морозов, которые, по прогнозам синтптиков, наступят в ближайшие неделю-две, почва станет проходной для военной техники, поэтому россияне смогут попытаться пойти в наступление.

Об этом заявил военный эксперт Юрий Федоров, информирует канал FREEДОМ.

Эксперт не исключает, что оккупанты попытаются усилить наступление на Донецком направлении. А о планах ВСУ ему ничего неизвестно, однако Федоров не исключает, что украинская армия также предпримет наступательные действия.

"Морозы скуют землю и уже она будет вполне проходима, почва, для колесной техники, я уже не говорю о гусеничной. И та, и другая сторона, пожалуй, будут делать наступательные операции. Для начала можно полностью предположить усиление действий российских войск на Донецком фронте. А что касается ВСУ, здесь делать прогнозы гораздо труднее. Потому что мы не знаем планов Генштаба ВСУ и это хорошо. Такие планы нужно держать в секрете до тех пор, пока начинать их реализовывать на практике", — сказал эксперт.

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