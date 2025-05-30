ВСУ / © Getty Images

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Российский диктатор Путин затягивает мирный процесс, чтобы в дальнейшем воевать в Украине, захватывая новые территории. Глава Кремля надеется истощить нашу страну и заставить ее капитулировать.

Путин полагается на время. Но он, по словам профессора политологии в Университете Рутгерса в Ньюарке Александра Мотыля, играет в пользу Украины, пишет The Hill.

У кого больше шансов на победу

Эксперт признает, что у России есть ряд преимуществ над Украиной в долговременной войне на истощение. Прежде всего, ее население, экономика и военно-промышленный комплекс значительно больше украинских.

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В России почти в четыре раза больше людей и примерно 18,9 миллиона мужчин в возрасте 20—39 лет против менее 5 миллионов в Украине. Мотыль приводит мнение экспертов Коллина Майзеля и Мэтью Берроуза о том, что «Москва может терять втрое больше солдат, чем Украина, и все равно нести меньшие относительные потери».

Однако, по мнению самого Мотыля, сами по себе цифры — плохой прогноз победы. Если бы они действительно играли решающую роль в войнах, то США должны победить во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, Франция — в Алжире и Вьетнаме, российская империя — в Крымской и Российско-японской войнах. Однако этого не произошло.

Потому говорит эксперт, победа в войне не зависит только от численности людей, денег и техники.

«Лидерство, моральный дух, тактика, стратегия, качество вооружения и другие нечисловые факторы играют важную — а иногда и решающую роль», — отметил он.

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Мотыль отмечает, что война длится очень долго, и, возможно, как раз это доказывает ошибочность ставки России исключительно на цифры.

Он приводит слова одного из украинских офицеров Роберта Бровди «Мадяра». Тот считает, что секрет победы Украины состоит в том, чтобы уничтожать больше оккупантов, чем Россия способна мобилизовать.

«Россия мобилизует примерно 30-32 тысячи солдат в месяц, а ВСУ уничтожают около 20 тысяч ежемесячно. Это делает задачу (украинцев — ред.л) понятной: ежемесячно поражать еще 10–12 тысяч русских солдат. Достигнете этого — все российские наступления останавливаются. Продолжите дальше — рухнет боевой дух всей армии России. Продолжите еще — можно обрушить российское правительство», — писал Бровди.

По мнению Бровди, чтобы Украине уничтожать больше россиян, нужно больше дронов и бригад. Если этого нет, нужно сделать имеющиеся более эффективными.

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По подсчетам Бровди, если нынешние дроновые части на поле боя повысят уровень поражения на 15% — любым способом — то уже через четыре месяца будет достигнута критическая масса российских потерь. Бровди оценивает, что к августу Украина может довести потери России до 35 тысяч в месяц.

Мотыль говорит, что если предположить, что Майзель, Берроуз и Бровди правы в своих оценках, то можно сделать вывод, что в войне России против Украины по меньшей мере будет ничья. Учитывая диспропорцию ресурсов и безнадежную мечту Путина уничтожить Украину, можно говорить о небольшой победе Киева.

А в лучшем случае, расчеты Бровди сводят на нет аргументы Майзеля и Берроуза и свидетельствуют о возможном крахе России — или о большой украинской победе.

Напомним, спецпредставитель Трампа Кит Келлог сказал, на какие уступки России готовы пойти США.

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