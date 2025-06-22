Кто побеждает в гонке дронов на фронте: ответ Сырского

FPV

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В настоящее время количество FPV-дронов со стороны Украины преобладает количество таких дронов со стороны противника. Также мы догоняем врага по производству БПЛА с оптоволоконным управлением.

Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время общения с журналистами.

Сырский подчеркнул, что РФ наращивает производство дронов, в том числе с оптоволоконным управлением, где имеет преимущество как в количестве, так и в дальности.

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«Мы в этом процессе догоняем. У нас тоже появилось достаточно производителей, которые изготавливают, например, дроны с 20-километровым оптоволоконным кабелем», — сообщил главнокомандующий ВСУ.

Он также добавил, что война – это соревнование экономик, противостояние в научно-техническом прогрессе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 111 человек - 56 физических и 55 юридических, причастных к производству и поставке российских беспилотников.

«Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: 1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 июня 2025 г. „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“ (прилагается)», — говорится в тексте указа Зеленского.

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Так, под новые санкции попали компании, связанные с российскими дронами Герань, Орлан-10, SuperCam, FPV-дронами и Алабуга Машинери, а также поставщики компонентов для компании Кронштадт.