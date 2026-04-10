Украинский военный с дроном на фронте / © Associated Press

Реклама

У российских войск больше нет безоговорочного преимущества в дронах на фронте. Представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов объяснил, как Силам беспилотных систем удалось не только догнать врага, но и эффективно уничтожать его глубокую логистику.

Об этом пишет «24 Канал».

С начала полномасштабного вторжения Украина существенно усилила свой оборонно-промышленный потенциал. Если раньше у оккупантов было преимущество в использовании дронов на поле боя, то сейчас ситуация изменилась. На это повлиял и ряд дополнительных факторов.

Реклама

В частности, показательным является применение беспилотников в зоне активных боевых действий — в так называемой килзоне, где уровень использования различных типов БпЛА сейчас примерно одинаков как у Сил обороны Украины, так и у противника.

Трегубов отметил, что за последние месяцы украинским военным удалось сформировать эффективную инфраструктуру, а освоение беспилотников стало значительно результативнее.

«Их (дроны — ред.) применяют не только для того, чтобы убить вражескую пехоту, но ее для того, чтобы бить вражескую логистику вглубь», — сказал представитель Группировки объединенных сил.

Он пояснил, что именно этот опыт украинские силы переняли у захватчиков, которые ранее довольно эффективно использовали такие подходы. В конце концов, Украине удалось адаптировать эти практики.

Реклама

В ряде направлений украинские военные уже достигли преимущества, превзойдя противника в использовании беспилотников.

«У нас сейчас более эффективно выстроены СБС (Силы беспилотных систем — ред.) как структура. Это позволяет нам иметь определенный контроль над килзоной«, — отметил Трегубов.

К слову, ISW сообщает, что Украина получила технологическое преимущество в войне дронов, что останавливает российское наступление и позволяет ВСУ контратаковать. По данным источников, министр обороны РФ Андрей Белоусов признал перед президентом Владимиром Путиным ситуацию критической из-за численного преимущества и нового поколения бесшумных украинских БпЛА, к которым Россия не готова. Кремль определил разработку собственных дронов приоритетом, пытаясь догнать успехи Киева в производстве и применении современных систем на фронте.