Кто получит дополнительные полномочия для содействия мобилизации в соответствии с новым законопроектом

В законопроекте №10378 об усовершенствовании мобилизации и военного учета, внесенном в Верховную Раду, расширили перечень лиц, имеющих полномочия, чтобы способствовать мобилизации.

Об этом говорится в тексте законопроекта.

Согласно законопроекту предлагается дополнить новыми пунктами Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине".

Полномочия органов сельских, поселковых, городских советов:

обеспечение организации призыва граждан на военную службу по призыву лиц офицерского состава и альтернативную (невоенную) службу, направление для прохождения базовой военной службы, подготовки молодежи к военной службе;

граждан на военную службу по призыву лиц офицерского состава и альтернативную (невоенную) службу, направление для прохождения базовой военной службы, подготовки молодежи к военной службе; содействие в организации учебных (проверочных) и специальных военных сборов;

обеспечение доведения до предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также населения распоряжения руководителя местной государственной администрации (военной, военно-гражданской) или руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки о проведении мероприятий мобилизации или вызове военнообязанных и резервистов к территориальным центрам комплектование и социальная поддержка;

обеспечение на территории соответствующих населенных пунктов ведения персонально-первичного военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, обеспечение бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время;

осуществление во время мобилизации своевременного оповещения и обеспечения прибытия граждан, которые привлекаются к исполнению обязанности по мобилизации, технике на сборные пункты и воинские части в порядке, определенном Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" путем применения соответствующих информационных и организационно-технических мер.

Полномочия местных государственных администраций:

осуществление при мобилизации своевременное оповещение и обеспечение прибытия на сборные пункты и призыв через территориальные центры комплектования и социальной поддержки граждан, которые привлекаются к исполнению обязанности по мобилизации;

через территориальные центры комплектования и социальной поддержки граждан, которые привлекаются к исполнению обязанности по мобилизации; организация планирования и обеспечения проведения мобилизационной подготовки, мероприятий мобилизации и демобилизации территории соответствующих административно-территориальных единиц;

организация и обеспечение на территории соответствующих административно-территориальных единиц функционирования системы военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, бронирование военнообязанных на период мобилизации и военное время, предоставление отчетности по этим вопросам;

контроль мобилизационной подготовки и проверка состояния мобилизационной готовности местных государственных администраций низшего уровня и предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории соответствующих административно-территориальных единиц (кроме предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти, других государственных органов) ) и отчитываются по этим вопросам.

Дополнительные полномочия полиции:

По обращению территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), органов Службы безопасности Украины или разведывательных органов Украины, органы и подразделения, входящие в систему полиции, принимают участие в осуществлении мероприятий по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК и СП, а также осуществляют административное задержание и доставку в эти центры и органы призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 2101 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, согласно законопроекту о мобилизации, к уклонистам будут применять ряд ограничений, в частности, блокировать счета, ограничить в управлении авто и предоставлении льгот.

Читайте также: