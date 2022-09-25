Кто помогает Путину пополнять ракетные запасы: военный эксперт рассказал

Александр Коваленко, военный эксперт объяснил, сможет ли Россия найти союзников, которые помогут ей пополнить запасы ракет.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Замена ракетного оружия для России – это насущная проблема. Потому что на сегодняшний день ракетное оружие является дефицитным. Например, ракета "Калибр" — это дефицит для них. Они не могут их производить, потому что 80% микросхем иностранного производства. Они используют старые запасы. Не каждая страна на сегодняшний день согласна компенсировать РФ ракетное оружие. Особенно, если мы говорим о крылатых ракетах. Известно, что прошлым летом РФ обратилась к Беларуси. За август месяц они вывезли с территории Беларуси более 12 тысяч боеприпасов", — сказал он.

Напомним, США подняли в небо редкие самолеты, следящие за российскими ядерными ракетами.

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