Кто прав в прогнозах – Буданов или Столтенберг: в ОП объяснили разницу в заявлениях

По мнению Подоляка, 2023 год будет годом окончательной финализации судьбы РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что война России против Украины будет затяжной.

Об этом Подоляк сказал в эфире общенационального телемарафона.

"Столтенберг говорит так же, как другие лидеры наших стран-союзников. Они говорят, что независимо от срока войны, будут поддерживать, снабжая оружием, оказывая финансовую помощь, гуманитарные программы

Относительно того, как глубоко понимают войну, ресурсные возможности России, Украины – об этом глубже говорит (руководитель ГУР. – Ред.) Кирилл Буданов. Потому что мы видим сегодня, как развивается война, мы видим психологическое состояние в Украине и РФ", – заявил Подоляк.

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Отметим, что Кирилл Буданов заявил, что война должна закончиться к лету 2023 года. После этого последует выход на границы 1991 года.

Подоляк подчеркнул, что для такого результата Украине крайне необходимы ракеты, способные лететь 200-300 км.

Советник главы ОП убежден, что мобилизацию в России продолжат, а границы закроют. По его мнению, ресурсов для ведения войны у России уже нет. А того, что есть, недостаточно для существенного изменения позиции на фронте.

"2023 год будет годом окончательной финализации судьбы РФ", – подытожил Подоляк.

Ранее ТСН.ua собрал прогнозы экспертов, а также украинских и иностранных чиновников и политиков по поводу развития событий в следующем году.

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что война завершится минимум через 2-3 года.

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