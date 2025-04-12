"Кто придумал эти все приколы": комбриг 93-й бригады о границах 1991 года

Комбриг 93 бригады о границах 1991 года / © Associated Press

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Возвращение на границы 1991 года — это нереалистичный сценарий, для этого Украине просто не хватит людей.

Такое мнение высказал комбриг 93-й ОМБр Холодный Яр, самый молодой комбриг в истории ВСУ Шамиль Крутков в интервью «Следствие Инфо».

«У нас людей не хватает, я не говорю, что „у нас людей куча, сейчас мы всех победим“. И если говорить о победе как о границах 1991 года, то я с самого начала войны говорил, что это невозможный сценарий. Не знаю, кто придумал все эти приколы о границах 91-го. „Ванька-встанька“? Не знаю», — говорит Крутков.

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По его словам, такое же мнение разделяют большинство его коллег-военных.

Ранее Шамиль Крутков заявил, что полного перемирия с РФ достичь, скорее всего, не удастся, а война в Украине будет продолжаться еще долго.

Также он предположил, что рано или поздно Украине придется пойти на такое непопулярное решение, как мобилизация 18-летних.