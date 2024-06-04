Кто против закрытия Польшей неба над западом Украины: эксперт рассказал, как распределяются голоса

Марек Сиерант отметил, что нужно оказывать давление на Польшу, потому что без этого Украина не будет в безопасности, как и не будет в безопасности НАТО и Евросоюз.

Закрытие Польшей неба над западом Украины позволит передвинуть украинское ПВО в центр страны. И польское правительство, как и глава МИД Польши Радослав Сикорский достаточно решительны по этому вопросу. А вот голоса военных распределяются в соотношении 50/50.

Об этом польский эксперт, журналист Марек Сиерант , отметил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Польское правительство достаточно решительно в этом вопросе, и глава МИД Польши Радослав Сикорский тоже. По разному разлагаются голоса у военных, где-то 50/50. Что касается партнеров по НАТО, то там не все в восторге от этого. Но нужно давить потому, что без этого Украина не будет в безопасности и не будет НАТО и Евросоюз в безопасности", — сказал Сиерант.

По словам эксперта, если Польша закроет небо над западной Украиной, это позволит передвинуть ПВО из Львова или Луцка в центр страны.

"В том числе Харьков можно будет защищать. Если этого не сделать, то мы прикладываем руку к тому, что происходит в Харькове и других городах Украины", — добавил Сиерант.

Напомним, польский президент назвал инцидент с ракетой РФ в небе Польши провокацией и сказал, почему F-16 не сбил цель.

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