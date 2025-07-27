Кто следит за российскими самолетами еще до взлета: секрет НАТО в небе Балтики

Самолет AWACS / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

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На высоте более 9 тысяч метров над Восточной Европой патрулирует самолет воздушного наблюдения и управления НАТО AWACS. Его главная задача – проявлять любую подозрительную активность, в частности вблизи Калининграда – ключевого военного узла России в Европе.

Об этом сообщает Business Insider.

"Мы - глаза в небе", - рассказывает майор ВВС США Бен, координирующий действия истребителей с борта самолета.

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AWACS – это модифицированный Boeing 707, оснащенный вращающимся радаром и системами радиолокационной слежки, способными фиксировать цели на расстоянии более 500 километров – в воздухе и на поверхности. Информация передаётся в реальном времени.

"Мы видим практически все, что происходит. И мгновенно передаем это командованию", – объясняет капитан Яспер из Нидерландов.

Самолет вылетел с немецкой базы Гейленкирхен для участия в миссии Baltic Sentry, которая была сосредоточена на мониторинге подводной инфраструктуры в Балтийском море. Эта операция усилилась после случаев саботажа, включая взрывы на энергетических объектах.

Особое внимание экипаж уделяет Калининграду.

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"Как только там взлетает истребитель - мы сразу фиксируем", - говорит польский офицер Марек.

Внутри AWACS – командный центр с аналитиками, диспетчерами и техниками. Есть даже зоны отдыха. Хотя самолет был разработан в 1980-х, большинство его технического оснащения до сих пор засекречено, но отвечает самым высоким стандартам современной безопасности.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину AWACS выполняет регулярные миссии наблюдения, играя ключевую роль в защите восточного фланга НАТО.

"Этот самолет не из музея - это наши современные глаза и уши", - резюмирует один из офицеров.

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Напомним, Россия установила оборудование для радиоэлектронной борьбы в 20 км от границы. Это создает угрозу GPS и вызывает обеспокоенность стран НАТО.