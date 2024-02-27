Кто "слил" Кремлю информацию о контрнаступлении: военный эксперт о словах Зеленского

Военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 гг. Иван Ступак прокомментировал заявление президента Зеленского на пресс-конференции о том, что Кремль знал о планах контрнаступления ВСУ.

Об этом передает "Эспрессо".

Ступак предположил, что, возможно, президент Зеленский имел в виду "кротов", которые получали информацию внутри страны и передавали ее россиянам. Эксперт не исключает, что в скором времени будут уголовные производства от СБУ по факту государственной измены и подозрения чиновникам.

"Второй вектор, который президент имел в виду, что территория Украины не так уж велика, и россияне имели возможность получать информацию по поводу размещения наших войск, об их количестве", — говорит Ступак.

Он напомнил, что на восточных территориях Украины работает много предателей и наводчиков.

"Россияне высчитали, где было расположено наибольшее скопление войск. Также работает техническая разведка РФ, перехват телефонов, переписка. На тот момент у россиян было на 2 самолета А-50 больше, и они видели гораздо глубже территорию Украины, могли анализировать. Наши военные говорили., что где-то за три недели до контрнаступления россияне все понимали. То есть враг просчитал наше контрнаступление", — подытожил Иван Ступак.

Напомним, президент Зеленский на пресс-конференции 25 февраля заявил, что украинский план контрнаступления в прошлом году был известен в Москве еще до его начала.

Ранее ТСН.ua, анализируя западные медиа, разбирался, почему во время долгожданного контрнаступления не удалось прорвать линию обороны РФ на юге, есть ли в этом виновники военное руководство и чего ожидать дальше.

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