Кто "слил" соратника Кадырова Делимханова: трофейный подполковник "Вагнера" обвинил Пригожина

По словам Веневитина, украинские силы работали "прицельно и очень интенсивно". А "сдали" позиции соратника Кадырова якобы подчиненные Пригожину.

Российский подполковник Роман Веневитин, которого взяли в плен вагнеровцы и заставили извиняться на камеру, заявил, что верхушка ЧВК "сливала" позиции подразделений армии РФ украинской стороне.

По его словам, именно подчиненные Пригожина "слили", где именно депутат Госдумы РФ и "правая рука" главы Чечни Рамзана Кадырова — Адам Делимханов будет находиться на оккупированных территориях.

"Как я и утверждал ранее, в попытке дискредитировать меня, пригожинцы проговорились о фактах государственной измены. Они и раньше сотрудничали с разведкой противника, организуя сливы расположения наших подразделений. И это произошло снова

По имеющейся у меня информации, теперь они отомстили Рамзану Кадырову, ранее пригрозившему рассказать об источниках богатства Пригожина, являющегося поставщиком питания для армии еще с 2006 года", – говорит Веневитин.

Подполковник утверждает, что Адам Делимханов, правая рука президента Чечни, находится в тяжелом состоянии после прицельного артиллерийского обстрела.

"Работали украинские спецслужбы, ведущие приоритетные цели. Работали прицельно и очень интенсивно. К сожалению, потери существенные. Для эвакуации было вызвано 12 бортов, которые к счастью сработали оперативно. Раненым предоставляется, насколько знаю, вся необходимая помощь. Возможно. заставит наконец-то начать принимать все необходимые меры в отношении лично Пригожина и других "бизнесменов" из командного состава группы "Вагнер", которые всегда использовали Россию исключительно для личного обогащения, не гнушаясь даже прямым сотрудничеством с врагом", — говорит подполковник.

Отметим, что телеграмм-канал "Веневитин Роман (72 бригада)" был создан недавно, только 8 июня этого года – сразу после скандала с попаданием в плен к вагнеровцам.

Подполковник армии РФ Роман Веневитин

Напомним, сегодня в Сети появилась информация о том, что на оккупированных территориях получил ранения депутат Госдумы РФ и "правая рука" главы Чечни Рамзана Кадырова — Адам Делимханов. Некоторые паблики писали даже о его ликвидации.

Украинская сторона официально эту информацию не комментировала.

Спикер Думы РФ Вячеслав Володин заявил, что с Делимхановым все хорошо. В Сети уже заметили, что то же Володин говорил о скандальном Владимире Жириновском за несколько дней до смерти последнего.

Что известно о побывавшем в плену "Вагнера" подполковнике армии РФ Романе Веневитине

Напомним, 5 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал рапорт, в котором говорилось, что вагнеровцы у Бахмута вступили в бой с кадровыми военными РФ. Командир военных РФ, напавших на наемников Пригожина, был пьян.

Позже Пригожин опубликовал видео с задержанным вагнеровцами российским подолковником, где тот оправдывался, что отдал приказ напасть на вагнеровцев "из-за личной неприязни" и из-за того, что был пьян.

Главарь "Вагнера" пояснил, что командир 72-й бригады ВС РФ подполковник Роман Веневитин (сначала ошибочно его называли Винивитином) не был взят в плен, а был задержан и "передан для проведения следственных действий".

Сам Веневитин после освобожднения записал видеообращение, в котором обвинил группировку Пригожина в пытках. Также он заявил, что "вагнеровцы" насилуют российских солдат.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев объяснил, почему вагнеровцы взяли в плен российского комбрига.