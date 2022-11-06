Кто такие Патрушев, Пригожин и Ковальчук: их влияние на Путина и войну в Украине

"Ястребы" в окружении президента РФ повлияли на его решение начать полномасштабное вторжение.

Близкое окружение президента России Владимира Путина оказывает серьезное влияние на него в принятии решений, касающихся войны в Украине.

Среди людей, убедивших российского лидера начать полномасштабное вторжение 24 февраля, СМИ называют, в частности, секретаря Совбеза Николая Патрушева и олигарха Юрия Ковальчука.

Также эксперты заметили усиление роли бизнесмена Евгения Пригожина, использующего боевые действия, чтобы стать самостоятельной политической фигурой и влиять на Кремль.

ТСН.ua собрал подробности о представителях российской "партии войны", их влиянии на Путина и на боевые действия.

Патрушев — "еще больший придурок, чем Путин"

Секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев – человек, который Путину близок идейно, их связывает давняя дружба.

За более чем два десятилетия Путина у власти Патрушев стал "серым кардиналом" Кремля, входя в ближайшее окружение президента РФ. Сын Патрушева Дмитрий – министр сельского хозяйства РФ, некоторые российские политологи даже называют его фамилию среди кандидатов в преемники Путина.

Патрушеву 71 год, он родился в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). С земляком Путиным его связывает служба в КГБ с 1975 года.

Нынешний секретарь Совбеза РФ 10 лет возглавлял ФСБ, сменив на этом посту самого Путина. С персоной Патрушева связывают серию взрывов жилых домов в России в 1999 году. Взрывы способствовали укреплению рейтинга Владимира Путина, победившего на президентских выборах 2000 года с лозунгами борьбы с терроризмом. По самой распространенной неофициальной версии теракты были организованы ФСБ.

Патрушев сыграл ключевую роль в убийстве бывшего офицера ФСБ, критика режима Путина Александра Литвиненко, отравленного спецслужбами РФ в 2006 году в Великобритании.

Как секретарь Совбеза Патрушев является одним из авторов обновленной версии стратегии национальной безопасности России, опубликованной в 2021 году. В документе говорится о прямом разрешении государству использовать "силовые методы" для "препятствования или предотвращения недружественных действий, угрожающих суверенитету и территориальной целостности РФ". Фактически речь идет о разрешении на использование военной силы за пределами границ России — юридический план будущего вторжения.

Николай Патрушев является сторонником "теории заговора" и автором ряда громких параноидальных заявлений. В частности, он утверждал, что США хотят лишить Россию всех природных ресурсов, ссылаясь на вымышленное заявление госсекретаря США Мадлен Олбрайт. Соратник Путина убежден, что "англосаксы" хотят уничтожить российский этнос.

Патрушев любит рассказывать об "украинских биолабораториях", где якобы разрабатывалось тайное оружие против России. Также руководитель Совбеза РФ утверждает, что Польша якобы начала процесс захвата территорий на западе Украины.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает поведение Патрушева проявлениями "клинического безумия".

"Он еще больший придурок, чем Путин. Достаточно почитать его речи и выступления – это абсолютно клиническое безумие. Он приближен к Путину. Весь его ресурс в том, что Путин ему доверяет. Но это его слабость при смерти Путина — он этот ресурс теряет и никому не потребуется. Его никто как преемника в окружении не воспримет", — рассказал Пионтковский ТСН.

По словам политолога, "Путин с Патрушевым сделали свое дело — если бы не было этих двух людей, такого полномасштабного наступления на Украину не было, ограничились бы ОРДЛО".

Ковальчук: идеолог и "кошелек" президента РФ

Российский олигарх Юрий Ковальчук, в отличие от многих других соратников Путина, не является представителем спецслужб.

71-летний Ковальчук является выходцем из семьи ленинградского ученого, получил хорошее по советским меркам образование, в 90-е годы занялся бизнесом. Он является крупнейшим акционером банка "Россия", "Форбс" оценивает его состояние в 1,3 млрд долларов.

Бизнесмен был соучредителем дачного кооператива "Озеро", где собрались люди, впоследствии составившие близкое окружение Путина. Ковальчука считают "личным банкиром" Путина – президент РФ доверил ему свои личные бизнес-интересы и своей семьи.

Международные финансы – не единственный интерес Ковальчука. Он давно увлекался произведениями Ивана Ильина – философа русского фашизма тридцатых годов, пишет The Times.

По данным The Times, во время ковид-карантина в 2021 году Ковальчук проводил с Путиным много времени в Валдайской резиденции, когда президент РФ готовил к публикации статью "Об историческом единстве россиян и украинцев". Когда президент и банкир сидели вместе, родился идеологический манифест философии предстоящей войны, пишет издание.

Фото: РИА Новости

Как рассказал политолог Андрей Пионтковский, Ковальчук – единственный человек, который обращается к Путину на "ты".

"Единственный человек, на который Путин смотрит скорее снизу вверх. Это основной идеолог той ультрафашистской идеологии "русского мира", победы в войне над Западом как реванша за поражение Советского Союза в Третьей мировой – Холодной войне. Идеолог разрушения украинского государства", — говорит он. .

Как отметил политолог, Ковальчук "воспитывал Путина в ультрафашистских взглядах", поскольку он является идеологом "мобилизационной группы", действующей внутри администрации президента РФ в последние 10 лет.

"Но Ковальчук очень умный человек, он не из питерской подворотни, как Путин. Он в Советском Союзе был достаточно успешным, доктором физмат наук. Затем ударился в бизнес, стал мультимиллиардером. Он основной менеджер всей финансовой империи Путина... Этот человек в окружении Путина — единственный, кто имеет яйца", — объяснил Пионтковский.

Пригожин: "пес Путина", нарастивший клыки

61-летний бизнесмен Евгений Пригожин — ресторатор, владелец "фабрики троллей из Ольгино", одна из ключевых фигур в российско-украинской информационной войне. Но больше всего Пригожин сегодня известен как основатель частной военной компании "Вагнер" — армии наемников, которая с 2013 года "отличилась" в Украине, Сирии, ряде африканских стран.

Пригожина называют "поваром Путина" из-за крупного бизнеса в сфере питания на государственных подрядах.

В молодости у Пригожина были проблемы с законом, в 80-е годы он был судим, в частности, за кражу, разбой, мошенничество, отбыл 9-летний тюремный срок. В 90-е Пригожин основал группу компаний "Конкорд", включавшую сначала сеть заведений общепита, а впоследствии — строительный бизнес, медиахолдинг со знаменитой "фабрикой троллей" и, наконец, ЧВК "Вагнер".

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Пригожин смог существенно нарастить свое влияние, а его незаконная вооруженная группировка считается одной из самых боеспособных частей российской оккупационной армии.

"Вагнер", не имеющий в России никакого официального статуса, уже вербует пилотов самолетов и экипажи ракетных комплексов. Также Пригожину разрешили свободно набирать в частную армию заключенных. Основатель ЧВК "Вагнер" создает мощную военную структуру, параллельную российскому минобороны. Эксперты считают, что у Пригожина и его союзника главы Чечни Рамзана Кадырова есть большие политические амбиции, чтобы бросить вызов кремлевской верхушке.

Глава ЧВК "Вагнер" позволяет себе громкие политические заявления, жестко критикует министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова. В тандеме Кадыровым он добился отстранения от должности командующего группировкой войск "Центр" Александра Лапина.

Фото: Associated Press

Политолог Андрей Пионтковский считает, что Путин, позволив Пригожину усилить влияние, "допустил очень серьезную ошибку в вопросах безопасности его личной власти".

"Атаки Кадырова и Пригожина на генералов и на генштаб начались два месяца назад. Это псы, которых Путин спустил с поводка. После поражения под Киевом, а тем более под Харьковом, возникла классическая для фашистских режимов проблема — кто виноват в военном поражении, фюрер или генералы?Путин решил, опережая это выяснение, назвать виновными генералов — не он сам, а "общественное мнение", замечательные полевые командиры атакуют. Но в этой атаке псы постепенно превратились в больших волков, и уже показывают клыки самому Путину", — рассказал Пионтковский каналу Freedom.

По мнению политолога, последние заявления Пригожина свидетельствуют, что "он явно идет по эскалации".

"Сначала он разоблачал генералов за неумелое командование войсками, а теперь лезет в высокие политические вопросы, меняет губернаторов в Санкт-Петербурге, вотчине Путина. Последнее его заявление вообще фантастическое — высокая оценка президента Украины Владимира Зеленского как достойного противника — идет вразрез с общей философией войны", – отметил он.

Пионтковский напомнил, что у Пригожина, как и у Кадырова, есть под командованием десятки тысяч вооруженных людей с опытом боевых действий.

"Государство в лице Путина теряет свою основную роль – монополиста на насилие", – заявил эксперт.

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