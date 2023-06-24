Кто такой Евгений Пригожин: что известно о бывшем "поваре" Путине и владельце ЧВК "Вагнер"

Вторжение России в Украину перешло в новый режим после того, как лидер ключевой группы ее наемников (ЧВК "Вагнер") Евгений Пригожин объявил войну военному руководству РФ. Кто такой Евгений Пригожин и что о нем известно?

Кто такой Евгений Пригожин

Известный как провокационный лидер наемников со склонностью к троллингу СМИ Евгений Пригожин возглавлял участие частной группы Вагнера в захватнической войне России против Украины. Однако его история руководства в Москве насчитывает десятилетие.

До начала полномасштабной войны на Украине широкая публика почти не знала Пригожина. Но осенью 2022 года он стал едва ли не главным публичным спикером по теме боевых действий. Учредитель ЧВК "Вагнер" часто делал громкие заявления, критиковал руководство Минобороны РФ и вообще заполнял собой медиапространство.

Как бывший заключённый стал предпринимателем, построил военизированную структуру, а теперь повел ее на Москву?

Евгений Пригожин: ранняя биография

Биография Евгения Пригожина / Фото: Associated Press

Родился Евгений Пригожин в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) 1 июня 1961 года. В раннем детстве остался без отца. Мама же работала медиком и скоро снова вышла замуж. Отчим был инструктором по лыжному спорту, поэтому неудивительно, что пытался привлечь пасынка к лыжной гонке. Маленький Евгений делал успехи и даже окончил спортивную школу-интернат. По словам бывшего одноклассника, Пригожин был не только спортивным, но и очень начитанным. Однако спортивная карьера у юноши не задалась.

Уже в 1979 году Евгений получил два года условно за кражу и снова оказался на скамье подсудимых еще до того, как этот срок истек. Тогда Пригожина признали виновным по нескольким статьям о "хулиганстве" и осудили (по разным данным) от 12 до 13 лет заключения.

Свой первый бизнес он организовал уже в зоне. Там Евгений стал бригадиром компании заключенных, которые производили сувениры и получали за это неплохие в то время деньги. Как вспоминал сокамерник Пригожина, в то время Евгений усиленно занимался физическими упражнениями, качая мышцы и читал научные книги.

На свободу он вышел в 1990 году (досрочно), но не пошел по криминальной тропе, а сразу поступил в Ленинградский химико-фармацевтический институт, где учился на провизора-фармацевта. Высшее образование Пригожин так и не получил, его очень интересовал бизнес.

Вместе со своим отчимом Евгений открыл несколько киосков, где продавали хот-доги. А через 3 года (1993) бывший одноклассник предложил ему занять должность руководителя сети супермаркетов и даже дал 15% от бизнеса. 1995 Евгений запускает винный бар-магазин, а уже через год его жизнь кардинально изменилась. Он открывает ресторан "Старая Таможня" в здании Кунсткамеры — первый элитный ресторан в Санкт-Петербурге, обычно посещаемый всей элитой.

Далее Пригожин экспериментировал с разными ресторанными форматами, но его настоящим успехом стал ресторан на воде New Island. Именно его не раз посещал Владимир Путин. В 2001 году президент РФ провел там переговоры с тогдашним президентом Франции Жаком Шираком, в 2002 году пообедал с американским лидером Джорджем Бушем-младшим, а в 2003 году, по данным СМИ, отпраздновал свой день рождения.

В нулевом Пригожин поставил все на кейтеринг (выездное обслуживание разнообразных мероприятий) и не прогадал. Он сразу же начал обслуживать элитные мероприятия, в частности, приемы в Кремле и инаугурацию президента Путина. А уже в 2010-х годах его компания Конкорд стала ключевым подрядчиком Министерства обороны РФ, стабильно получая огромные контракты на питание солдат и офицеров.

Почему Пригожина часто называют "поваром" Путина

Это прозвище в свое время намертво прилипло к Пригожину. И не удивительно, ведь он в своем ресторане "New Island" лично подавал еду президенту и его гостям. Как рассказывал сам Евгений: "Владимир Путин увидел, как я из киоска сделал бизнес. Видел, как я не брезгую лично коронованным лицам подносить тарелку".

В 2017 году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам: "Сегодня день рождения у повара Путина… Путин будет его сегодня праздновать".

Хотя позже в самой пресс-службе Кремля объяснили, что Песков пошутил.

Что такое отряд "Вагнера" и как он связан с Пригожиным

Пригожин и ЧВК "Вагнер" / Фото: Associated Press

Последние годы имя бизнесмена все чаще упоминали вместе с ЧВК "Вагнер". Сначала он эту связь активно отрицал, но осенью 2022 года признал, что это его собственный проект, а отрицание в прошлом назвал "конспирологической необходимостью".

Пригожин также рассказал, что в 2014 году лично приезжал на временно захваченные территории Донецкой области, пытался там "сорить" деньгами, чтобы набрать людей, которые поедут "в защиту россиян". Однако он быстро понял, что легче сделать все самому.

Не раз журналисты спрашивали Пригожина о названии ЧВК и источниках финансирования отряда, но бизнесмен всегда шутил: "Вагнер" финансируется из денег, вырученных от продажи слез и страданий западных демократий". Летом и осенью 2022 года человек, очень похожий на Евгения, был не раз подмечена в разных регионах России, где он проводил агитацию среди заключенных вступать в отряды "Вагнера".

Именно "Вагнер" несколько месяцев пытался штурмовать Бахмут. Хотя еще с зимы Пригожин не раз утверждал о "снарядном голоде" и что Минобороны РФ не снабжает его боеприпасами. Также у него произошел конфликт с лидером Чечни Кадыровым. Когда Пригожина спросили о потенциале чеченских формирований, он ответил, что они вряд ли смогут что-нибудь сделать на территории так называемой ДНР. После этого соратники Кадырова обвинили Евгения в разжигании панических настроений среди россиян.

Последние месяцы Пригожин был в турне по городам-миллионникам России, давая интервью и пресс-конференции, на которых утверждал, что не собирается идти в политику. Несмотря на это, он вошел в пятерку людей, которым больше всего доверяют россияне.

Почему Пригожин сделал то, что сделал

Евгений Пригожин: последние события / Фото: Associated Press

23 июня 2023 года Евгений Пригожин заявил, что подразделения Министерства обороны РФ обстреляли ракетами лагерь ЧВК "Вагнер" и убили большое количество бойцов. Минобороны России сразу отреагировало на сообщения лидера вагнеровцев словами, что это все "информационная провокация".

На следующее утро, 24 июня 2023 года, Пригожин сказал, что вместе с 25000 своих бойцов он идет разбираться, почему в стране "происходит произвол". Практически без боя они заняли штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Часть бойцов осталась в городе, а остальные колонной двинулись на Москву.

Во время экстренного телевизионного обращения президент РФ Владимир Путин назвал мятеж ЧВК "Вагнер" ударом в спину и сообщил, что вооруженные силы получили приказ нейтрализовать организовавшего все это.

Что это значит для России

Как отмечается в издании Politico мятеж ЧВК "Вагнер" во главе с Пригожиным создает для РФ дополнительные проблемы. Это может повлиять на силу режима Путина в стране. С самого утра субботы, 24 июня 2023 г., в Москве на фоне заявлений от Пригожина полиция начала работать над усиленной охраной правительственных зданий.