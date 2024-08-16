Кто такой генерал Москалев: что известно об украинском коменданте на Курщине

Источники характеризуют Москалева как достаточно сурового, "окопного, а не кабинетного" генерала, много времени непосредственно общающегося с бойцами.

Украина создала военную комендатуру в Курской области России, которую возглавил генерал-майор Эдуард Москалев. Этот орган управления на контролируемых украинскими силами территориях был создан в полном соответствии с международным правом.

Что известно об Эдуарде Москалеве и в чем будут состоять его задачи в новой должности, сообщило "BBC News Украина".

Издание сообщило, что его собеседника называют Москалева принципиально непубличным человеком, он сознательно избегает внимания прессы. В открытом доступе есть только базовые факты о генерал-майоре и его профессиональном пути.

Эдуард Москалев – биография

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Эдуарду Москалеву 50 лет. Образование он получил в Национальной академии обороны. Военнослужащий в 2012 году был руководителем танкового полка в учебном центре "Десна".

Осенью 2014 года Москалев в звании полковника был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Это свидетельствует о том, что Москалев участвовал в боевых действиях в Донбассе с первых месяцев гибридной войны.

Летом 2018 года указом президента Москалеву было присвоено звание генерал-майора.

По состоянию на начало полномасштабной войны Москалев являлся начальником штаба оперативного командования "Восток" Сухопутных войск. В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Москалева командующим Объединенными силами. Тогда генерал-майор фактически возглавил группировку украинских войск на востоке государства.

В марте 2022 года Москалев был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.

В феврале 2023 года Зеленский уволил генерал-майора с должности командующего Объединенными силами. После этого Москалев был командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса", оперативно-тактической группировкой "Донецк", а затем вернулся в Одессу.

15 августа 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил, что Москалев назначен руководителем только что созданной в Курской области комендатуры.

Что о Москалеве говорят в военных кругах

"Никто точно не знает, почему комендантом в Курскую область назначили именно Москалева, но даже в Генштабе шутят, что поводом для этого могла стать его фамилия", – шутит источник издания, близкий к военному руководству Украины.

Уже серьезно собеседник описал генерал-майора как неразговорчивого, скорее замкнутого, довольно строгого мужчину, раскрывающегося с другой стороны только в кругу ближайших.

В то же время Москалева характеризуют как "окопного, а не кабинетного" генерала, который много времени проводит, непосредственно общаясь с военными, и, например, не брезгующим потреблением простой солдатской пищи.

"Он – настоящий качественный исполнитель, он не станет строить потемкинские деревни", – сообщил источник.

Чем будет заниматься комендант Курской области

Собеседник издания сообщил, что в должности коменданта Курской области в городе Суджа от Москалева не потребуют руководить боевыми действиями, потому что непосредственно этим занимаются и будут заниматься другие люди. Генерал-майора отправляют на Курщину, учитывая его качество жесткого и эффективного менеджера, организатора.

По данным ВВС, украинские власти поставили перед комендатурой в Курской области следующие задачи:

организовать поддержку жизнедеятельности местного населения в соответствии со всеми нормами международного права,

поддерживать общественный порядок,

обеспечить предоставление местным жителям гуманитарной помощи и оказывать им другую необходимую помощь,

организовать логистику человеческих и грузовых потоков на этой территории,

создать условия для работы гуманитарных организаций, которые в ближайшее время заедут на Курщину.

К слову, накануне уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что создание военных комендатур в Курской области необходимо, в частности, для оказания гуманитарной помощи местным жителям.

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