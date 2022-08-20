"Кто-то дает понять оккупантам, что их время закончилось": Жданов прокомментировал удар по штабу ЧФ в Крыму

Удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе 20 августа мог нанести дрон-камикадзе, а заявления оккупантов о сбитии дрона являются ложью.

Теперь такие удары по военным объектам российских захватчиков в Крыму будут происходить постоянно, и "кто-то дает понять оккупантам, что их время закончилось".

Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в эфире канала "FreeДОМ".

"Я так понимаю, что там мог быть дрон-камикадзе. Вопрос только – кто его пустил. Мы знаем, что дрон-камикадзе может улетать – до 80 км. То, что они (оккупанты – ред.) говорят "сбили" – нет. Потому что, судя по видео, он целенаправленно ударил в крышу здания. А это говорит, что он был управляем. То есть действительно можно предположить, что это был дрон-камикадзе", — объяснил эксперт.

Он добавил, что Украина придерживается позиции непричастности к ударам в Крыму.

"Но я так понимаю, что кто-то дает понять оккупантам, что у них под ногами будет гореть земля. И вот такие случаи, как позавчерашняя стрельба ПВО в Керчи, такие вот попадание в штаб Черноморского флота – это теперь будет постоянно. Бельбек – самая большая авиабаза на территории Крыма. Саки – тоже авиабаза. Гвардейское – тоже авиабаза. Джанкой и так далее. То есть кто-то дает понять оккупантам, что их время истекло”, – объяснил Жданов.

Напомним, 20 августа в крышу штаба Черноморского флота РФ в Севастополе прилетел беспилотник. Сначала оккупационные "власти" сообщали, что дрон не удалось сбить, но потом начали убеждать, что БПЛА все же сбили, а на крышу штаба просто упали его обломки.

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