"Кто-то пьет там 5 дней": боец из 3 ОШБр прокомментировал слухи о недоплатах военным

По мнению бойца, военных, жалующихся на недоплаты, скорее всего, штрафуют командиры за различные нарушения.

Бойцы, которые жалуются на недоплаты денег, скорее всего, штрафовали их ни командиры за разные нарушения.

Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, боец Третьей штурмовой бригады по имени Роман, передает Новости.LIVE.

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"Если в бригаде – беспорядок, вот как у некоторых… кто-то пьет там 5 дней после ротации ну соответственно у них и денег нет. Я думаю, что просто их командиры штрафуют за беспорядок", – размышляет боец.

Роман заверил, что у Третьей штурмовой с денежным обеспечением все хорошо.

"Я получил ранение – мне все документы оформили, все сделали правильно, я не бегаю, не волнуюсь, где мне справку сделать, за меня все сделали… За нас там думают. Когда я в больнице, мне нет времени бегать, какие-то справки оформлять. Таблетки, компенсации, если нужно – в санаторий отправят. Поэтому врывайтесь в Третью штурмовую", – рассказал боец.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что у Минобороны закончились деньги на боевые выплаты для ВСУ.

По ее словам, для нужд Сил обороны до конца этого года не хватает около 500 млрд грн, в том числе на зарплаты военнослужащим, закупку и ремонт военной техники.

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