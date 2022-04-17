Кто-то попал в плен, а кто-то – в черный целлофановый мешок: в Николаевской области ВСУ разрушили планы оккупантов (фото)

Некоторые оккупантты уже воевали в Украине — поедут в РФ в целлофановых мешках.
В Николаевской области морские пехотинцы разрушили планы русских солдат. Одним оккупантам повезло больше, чем другим воинам, которые уедут домой в Россию в целлофановых мешках.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
"В Николаевской области военные отдельного батальона одесской бригады морской пехоты разрушили планы российских оккупантов по захвату украинских земель. Кому-то из них удалось остаться живыми — попали в плен, а кто-то поедет домой в черном целлофановом мешке", — говорится в сообщении ВСУ.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, на военных полигонах в РФ зафиксировали более 50 случаев "самоволки".
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