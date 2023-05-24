Кто-то слишком торопился: в РДК отреагировали на информацию о якобы "70 уничтоженных диверсантах"

Кому-то надо было оперативно показать, "что Россия всех побеждает".

Командир Российского добровольческого корпуса Денис Никитин прокомментировал информацию о якобы "70 уничтоженных диверсантах", устроивших рейд в Белгородской области.

В эфире YouTube-канала российского правозащитника и блоггера Марка Фейгина он назвал несколько факторов, указывающих на то, что распространяемые прокремлевскими СМИ фото не являются достоверными.

"На первой фотографии, которую я видел, ни у кого нет желтого скотча, являющегося опознавательным знаком номер один у нас, когда мы заходим на территорию РФ, проводим другие военные операции", — отметил он.

Также погибшие, изображенные на фотографиях, одеты в военную форму ВСУ, которую представители РДК не носят, добавил Никитин. Он связывает такие неточности с тем, что, вероятно, кому-то нужно было слишком оперативно показать, "что Россия всех побеждает".

Напомним, командир РДК заявил, что добровольцы зашли значительно глубже, чем в прошлый раз в Брянской области. По его словам, в ближайшее время действия Корпуса станут более масштабными и интенсивными.